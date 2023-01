Ginevra Lamborghini/ “Antonino? È tenero. Mi sento benvenuta nel suo harem”

Ginevra Lamborghini: “Nell’harem di Antonino”

Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 dopo 15 giorni, che sono bastati a instaurare un legame speciale con Antonino Spinalbese e a far sognare i fan dei “Gintonic”. Quando la sorella di Elettra Lamborghini è rientrata come guest star dentro la casa non è successo nulla con Antonino, inoltre sembra che Ginevra sia ancora impegnata con Scucugnù. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a Lamborghini è tornata a parlare del suo rapporto con Antonino: “Il GF Vip non mi ha tolto nulla… mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare: mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo. È stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora. E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: “Io non sono così con tutti”. E allora mi sento benvenuta nel suo harem”.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, anche Antonino Spinalbese è tornato a parlare del suo rapporto con Ginevra Lamborghini: “Con lei ci sono cose in sospeso e prima o poi parleremo di tutto perché ne ho bisogno. Con lei però c’è una cosa reale. Fino a che non ci diremo tutto e parleremo non potrò vedere chiaro e sentirmi pulito. Non mi va di farlo in tv, anche perché non voglio metterla in difficoltà. Io quando tengo a qualcuno non voglio metterlo in una posizione scomoda. Non so se è fidanzata o meno e chissà se l’ha capito lei. Uscito da qui voglio collegare i punti e capire tutto. Già adesso credo di aver capito qualcosa, certi puntini, però fuori parleremo e andrà tutto per il meglio”. Nella casa, però, c’è chi nutre dei dubbi sull’autenticità del loro legame: “Antonino che abbia perso la testa per Ginevra non ci riesco a credere”, ha detto Attilio Romita parlando con Nicole Murgia.

