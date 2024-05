Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, chi sono gli altri fratelli di Elettra e Ginevra Lamborghini/ Due gemelle e…

Quando si nomina la famiglia Lamborghini, almeno nel mondo dello spettacolo e del gossip, siamo abituati a pensare ad Elettra e a sua sorella Ginevra. Ma forse non tutti sanno che le due showgirl hanno anche altri fratelli e sorelle, a cominciare dal maschio Ferruccio, una persona schiva, riservata e lontana dalle luci dei riflettori. Il classe 1991 di casa Lamborghini, infatti, è un appassionato di motori ed oltre a ricoprire l’incarico di vice presidente e amministratore delegato della Tonino Lamborghini S.p.a. è anche un pilota motociclistico.

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini/ La regina del twerk assicura: "Non guarda più un cu*o e tra noi..."

Il ricco ereditiere ha debuttato in pista nelle 125 del Motomondiale, mentre nel 2014 è passato alla categoria Supersport, dove si è classificato al ventiduesimo posto. Oltre ad Elettra, Ginevra e Ferruccio, ci sono le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia. A differenza di Ginevra ed Elettra, che hanno litigato e oggi si ritrovano a gestire un rapporto alquanto burrascoso, le due gemelle andrebbero d’amore e d’accordo.

Elettra Lamborghini, brutta disavventura con il piercing: "Rimasto incastrato"/ "Non mi giudicate male"

Elettra Lamborghini, chi sono gli altri fratelli: dal maschio Ferruccio alle due sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia

In realtà, sui fratelli di Elettra Lamborghini non ci sono molte altre informazioni. Le sorelle gemelle, nello specifico, sono molto riservate e non si sa molto sul loro conto. Quel che è certo è che Lucrezia e Flaminia Lamborghini hanno preso parte al matrimonio di Elettra, a differenza di Ginevra che non fu nemmeno invitata per via della discussione che finì per dividere e separare le strade delle due sorelle.

Tornando a Flaminia, si è diplomata al liceo artistico di Bologna, mentre sua sorella Lucrezia è ancora impegnata con l’università, sempre nel capoluogo emiliano. A condurre una vita più simile, a quanto pare, sono proprio Ginevra ed Elettra Lamborghini, accomunate dalla passione del mondo dello spettacolo e divise dalla famosa lite scaturita poco prima dell’ingresso di Ginevra nella casa del Grande Fratello 2020.

Elettra Lamborghini, malore in auto: come sta?/ "Me la sono vista brutta": ecco cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA