Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata?/ “Fatevi i ca**i vostri”, Antonino…

Ginevra Lamborghini: fidanzata o single?

Ginevra Lamborghini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La concorrente è stata espulsa dal reality show su decisione della produzione per avere detto che Marco Bellavia meritava di “essere bullizzato”. Nei 15 giorni in cui è stata dentro la casa di Cinecittà, Ginevra ha legato molto con Antonino Spinalbese e proprio per questo ora è rientrata nella casa, come ospite per qualche giorno, per cavalcare il triangolo nato a distanza con l’hairstylist e Oriana Marzoli. Se il ritorno della sua “amica speciale” ha regalato nuove emozioni al cuore di Antonino, l’arrivo della rivale ha mandato in crisi Oriana. “Ma sei ancora fidanzata?”, ha chiesto Antonella Fiordelisi e Ginevra, subito dopo la diretta. “Che pal*e ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri”, ha risposto in tono ironico la sorella di Elettra Lamborghini. “È nella casa adatta”, ha commentato Antonino.

Ginevra Lamborghini gelosa di Giaele De Donà?

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2022 Antonino è stato messo davanti a Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli e Giaele De Donà: “Devi fare questa sera la tua scelta”, ha detto Alfonsi Signorini, sfidando Antonino a dirigersi verso la donna per cui prova un affetto maggiore. Inaspettatamente Antonino ha scelto Giaele. Dopo la diretta Ginevra e Antonino si sono confrontati proprio su Giaele: “Con lei non c’era quella cosa fisica, non c’era quella roba, non c’era malizia”, ha detto l’ex fidanzato di Belen. Ginevra, d’altro canto, ha ammesso di esserci rimasta male quando Antonino ha sminuito il loro rapporto: “Sono ingenua, devo svegliarmi. Pensai che avevamo confidenza, mi sono sentita come se avessi vissuto una cosa ed era in realtà tutto nella mia testa, la nostra amicizia. Io non metto alla prova, io prendo quello che uno mi dà. Se uno mi pugnala, farà male ma… Poi ci sono rimasta male quando dicesti che per te ero come “una sconosciuta”…”. Antonino le ha spiegato di aver usato quel termine perché gli sembrava fossero passati anni dal loro ultimo incontro.

