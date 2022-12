Ginevra Lamborghini, il fidanzato esiste?/ La verità della sorella Elettra

Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata?

Ieri sera Ginevra Lamborghini ha lasciato per la seconda volta la casa del Grande Fratello Vip 2022. La settimana di “vacanza” dell’ex gieffina è giunta a termine. Prima di lasciare la Casa, l’ereditiera ha avuto modo di parlare da sola con Antonino, che ha affermato che con Ginevra c’è qualcosa che va oltre l’amicizia. In questi giorni alcune inquiline hanno cercato di scoprire se Ginebra fosse ancora fidanzato con “Scucugnu”. “Ma chi se ne importa di queste cose. Poi io non posso rivelarvi cose di fuori. Vabbè anche se non è una notizia del gioco non ti rispondo. Sono cavoli miei è la mia privacy. Basta con questa storia parliamo d’altro”, ha risposto la Lamborghini quando Antonella Fiordelisi ha cercato di scoprire la verità. Ma ieri sera durante la diretta Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi se Edoardo Casella, alias “Scucugnu”, esiste davvero: “Ma tu che sei informatissima, vogliamo sapere una cosa da tempo. Questo fidanzato di Ginevra esiste o no?”

Il rapporto tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

Giulia Salemi ha rivelato che durante una cena Elettra Lamborghini, sorella minore di Ginevra, le avrebbe confessato che Scucugnu esiste e sta davvero con sua sorella Ginevra: “Certo che esiste e lo so perché sono andata a cena con Elettra Lamborghini e mi ha detto che c’è ed esiste. Mamma quante cose che potrei dire, ma non posso dire. Sono una bastardina, ma non posso, erano confidenze. Te lo dirò in separata sede. No dai sono cose che mi ha detto durante una confessione altrimenti lo direi. Tu al posto mio avresti detto tutto”, ha detto la regina dei social. Inoltre sembra che tra le sorelle Lamborghini i rapporti siano un po’ migliorati. Nei giorni scorsi Ginevra, dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha detto: “Tra noi la situazione è migliorata. Non voglio essere troppo invadente e non mi va di dire troppe cose, però cerco di essere presente. Le ho mandato anche dei messaggi e ad alcuni di questi lei ha anche risposto. Le dico cose semplici come che la penso o le chiedo come sta, cose che sono normali tra sorelle”.

