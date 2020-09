Ginevra Lamborghini: “Non andrò al matrimonio di mia sorella Elettra”/ Sul web…

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Il prossimo 26 settembre i due artisti convoleranno a notte, in un grandissimo evento tra i più attesi di quest’anno. Tanti saranno anche gli ospiti però stupisce scoprire che alle nozze non ci sarà un importante familiare della Lamborghini. Alla vigilia della festa si scopre infatti che grande assente sarà Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, anche lei cantante. Ad annunciarlo è stata proprio lei che ha risposto alla domanda di un fan su Instagram che le ha chiesto “Andrai al matrimonio di Elettra?” La sua risposta è stato un secco ‘No’. Ma cos’è accaduto di tanto grave tra le due sorelle al punto di non essere tra gli invitati? Che abbiano litigato furiosamente?

Ginevra Lamborghini, cos’è successo con la sorella Elettra?

In effetti, facendo un passo indietro, l’assenza di Ginevra Lamborghini alle nozze di sua sorella si era in qualche modo già capita. Era infatti già cosa nota che le testimoni di nozze sarebbero state solo le altre due sorelle, Flaminia e Lucrezia. Nessun accenno in queste settimane è stato invece fatto a Ginevra. Rimane però ancora un mistero il motivo di questa importante assenza. Va comunque ricordato che Ginevra è la sorella maggiore di Elettra, mentre Lucrezia e Flaminia le due gemelle, classe 1999, e più piccole in famiglia. Il primogenito è invece il fratello Ferruccio (nato nel 1991, un anno prima di Ginevra), pilota di motociclismo che porta il nome del celebre nonno fondatore del noto marchio automobilistico. Tutti e 5 sono figli di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini.



