Ginevra Pisani da Uomini e Donne a Il Pranzo è Servito/ “Onorata di accompagnare Flavio Insinna”

Ginevra Pisani da Uomini e donne a Il pranzo è servito: la ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 è pronta ad una nuova importante avventura televisiva che la vedrà al fianco di Flavio Insinna al timone del programma cult portato al grande successo da Corrado. A rivelarlo con grande gioia ed entusiasmo è stata proprio l’attrice che dalla sua pagina Instagram ha scritto: “finalmente posso dirvelo: dal 28 giugno torno su Rai 1 con ‘Il Pranzo è Servito’. È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”.

Per la Pisani si tratta di una nuova grande occasione in tv dopo essersi confrontata prima con il mondo della moda e poi anche con quello della recitazione. Parlando proprio del suo percorso di attrice, la ex corteggiatrice di Uomini e donne dalle pagine di Today ha dichiarato: “mi piace l’idea di immedesimarmi in persone e personaggi diversi da me. Sto cominciando a prendere lezioni. Il lavoro di modella mi appassiona, ma mai quanto quello di attrice. Nella moda ti vogliono più inespressiva possibile, che è il contrario di ciò che sono e desidero io; i registi, invece, sanno dare valore alla tua espressione. E poi amo l’alchimia che si crea tra artisti impegnati sullo stesso set”.

Tra le esperienze di Ginevra Pisani in campo cinematografico una menzione particolare merita quella nel film “Loro” diretta da Paolo Sorrentino, Premio Oscar per “La grande bellezza”. “E’ stato un onore per me avere la possibilità di lavorare con un professionista del suo calibro” – ha detto la Pisani che parlando del suo personaggio ha detto: – “è piccolissimo, ma per me è già un traguardo importante. Interpreto una delle ragazze che cercano di sedurre il protagonista, l’ex premier Silvio Berlusconi”. Infine impossibile non parlare della sua storia d’amore con il tronista Claudio D’angelo purtroppo naufragata dopo diversi mesi: “è che un momento molto difficile per me. Nessuno può immaginare l’amore che ho provato e che provo tuttora per Claudio. Non ho mai dato le motivazioni in pasto al pubblico, perché la mia priorità resta tutelare una relazione importante come questa, che va avanti da un anno e mezzo”.

