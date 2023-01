Gino Paoli ospite al Festival di Sanremo 2023/ Amadeus: “Canterà sabato sera”

Gino Paoli sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è giunto direttamente dal direttore artistico e conduttore della kermesse canora in landa matuziana, Amadeus, che ha confermato la notizia a “Domenica In” in collegamento audiovisivo con Rosario Fiorello e Mara Venier: “Ci sarà Gino Paoli sabato sera durante la finale. Quest’anno volevo omaggiare grandi cantanti della musica italiana, che sono con noi. Perché doverli ricordare soltanto dopo? Abbiamo cantanti meravigliosi, attualissimi, amati e che hanno diritto di stare su questo palco, perché ci hanno regalato canzoni indimenticabili”.

Amadeus/ "Primo Festival di Sanremo? Ero in costume, ma mi dovetti collegare col Tg1"

AMADEUS: “GINO PAOLI FA PARTE DELLA STORIA DELLA NOSTRA MUSICA”

Gino Paoli, ha proseguito Amadeus, “fa parte della storia della nostra musica e deve essere applaudito al Festival”. Nato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 23 settembre 1934, l’artista sarà protagonista di un lungo omaggio alla sua carriera. Oltre a lui, giovedì 9 febbraio, durante la terza serata, si esibirà Peppino Di Capri (15 Festival di Sanremo all’attivo per lui). E le news, ha preannunciato Amadeus, non sono ancora finite del tutto: “Tenetevi pronti, perché al Festival di Sanremo accadono magicamente cose che non avevi previsto. Stiamo lavorando ancora, ma finché la cosa non è concreta, non si può chiaramente dire. È una cosa molto bella”.

