Gino Paoli sta male, cos’ha?/ Nuovo concerto annullato ‘per motivi di salute’

Problemi di salute per Gino Paoli. Il celebre cantante avrebbe dovuto tenere un concerto l’8 agosto al Festival della Versiliana ma l’evento è stato annullato. A comunicarlo è stata proprio la Fondazione Versiliana attraverso il sito ufficiale. Qui si legge: “La Fondazione Versiliana comunica che il concerto di Gino Paoli in programma al 42° Festival La Versiliana per domenica 8 agosto è ANNULLATO per motivi di salute dell’ artista, al quale la Fondazione invia i più sinceri auguri di pronta guarigione.”

Gino Paoli/ I problemi di salute, gli amori e quella volta in cui si sparò

Indica infine le indicazioni per il rimborso dei biglietti acquistati: “Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 23 agosto. I biglietti acquistati alla biglietteria della Versiliana saranno rimborsati dalla stessa ( Viale Morin, 16 – Marina di Pietrasanta). Per chi avesse invece acquistato il biglietto on line su Ticketone, il rimborso sarà effettuato con le modalità specificate sul sito stesso di Ticketone.”

Gino Paoli e Ornella Vanoni/ Il ricordo del tentato suicidio: “Lo trovai così”

Gino Paoli, gli altri concerti annullati per motivi di salute

Non viene però specificato altro sul malore di Gino Paoli. Dunque, non è chiaro cosa abbia avuto il celebre cantante. D’altronde, c’è grande preoccupazione nei confronti dell’artista, anche perché non è il primo concerto che annulla in queste settimane. Today ricorda che è stato già annullato quello del 26 luglio con Danilo Rea all’Arena San Domenico di Forlì, rinviato poi a settembre. E ancora è stato comunicato che Paoli avrebbe saltato la serata finale di Umbria Jazz 21 prevista per domenica 18 luglio all’Arena Santa Giuliana, a causa di una indisposizione. Lo stesso è accaduto il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica. In quest’ultima occasione, Paoli ha fatto sapere di avere una labirintite acuta.

LEGGI ANCHE:

Gino Paoli/ "In televisione c'è tanta finzione, ma Raffaella Carrà era vera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA