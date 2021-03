Gio Evan “Arnica”/ Bravo paroliere ma l’esecuzione spesso è imprecisa (Sanremo 2021)

Gio Evan in gara nella finale del Festival di Sanremo 2021: per lo scrittore, alla prima partecipazione al concorso canoro più importante d’Italia, non un debutto indimenticabile, per usare un eufemismo. Le performance di Gio Evan non hanno infatti convinto particolarmente e neanche quella di ieri sera ha fatto eccezione. A restare impresso, molto più del brano “Arnica“, è stato infatti il look con cui l’artista si è presentato all’Ariston. Un’esplosione di colori, una rappresentazione certamente eccentrica e fantasiosa, ma che ha avuto come effetto collaterale quello di far passare in secondo piano un brano forse di suo non indimenticabile. Ci sono però delle attenuanti: in primis quella di essere all’esordio a Sanremo, in secondo luogo quella di essere sì un cantante, ma poliedrico e certamente atipico.

Gio Evan, l’outfit oscura Arnica

Quali possono essere le ambizioni di Gio Evan quando manca poco alla partenza della finale del Festival di Sanremo 2021? Difficile onestamente ipotizzare che il suo “Arnica” 23esimo in classifica dopo quattro serate possa rendersi protagonista di una scalata tale da entrare nella storia del Festival. Alle bocciature della giuria demoscopica, dell’orchestra e della sala stampa, infatti, sembra essersi aggiunto anche il giudizio dei social, apparsi più attenti a valutare (negativamente) il look del cantante che non il suo brano. La canzone in sé sconta delle imperfezioni dovute all’intonazione non sempre perfetta da parte di Gio Evan, altrimenti molto bravo come sempre nella cura delle parole. Resta il rammarico di non aver ascoltato “Arnica” con un’esecuzione più precisa e accompagna da un outfit coerente con il testo del messaggio e meno variopinto. Chissà che non sia proprio quella di oggi la serata giusta…



