Gio Evan, “Arnica”/ L'”appoggio” di Elisa Isoardi per ora non basta (Sanremo 2021)

Lo scrittore Gio Evan ha debuttato al Festival di Sanremo 2021 con “Arnica”, un brano introspettivo che rispecchia pienamente l’indole dell’artista. “E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione / Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone / E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri / Che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte / E non risolvere mai niente”, sono alcuni dei versi più suggestivi della canzone. Gio Evan si è esibito in occasione della seconda serata classificandosi decimo, tra i 13 big che sono saliti sul palco, ma slittando al 21esimo posto nella classifica provvisoria comprensiva di tutti i 26 cantanti in gara. Durante la sua prima esibizione Gio Evan è salito sul palco con un paio di calze ispirate a Monet: “Un giorno Monet trova il coraggio di uscire fuori e dipingere lontano dalle sue comodità… Nasce l’impressionismo”, ha scritto su Instagram, spiegando il suo omaggio al pittore.

Gio Evan: non conquista l’orchestra, escluso dalla top ten della classifica di Sanremo 2021

Durante la terza serata, dedicata alle cover, Gio Evan si è seduto sulle scale davanti all’orchestra e si è fatto aiutare da quattro concorrenti di The Voice Senior (Erminio Sinni, Elena Ferretti, Ann Harper e Gianni Pera) riproponendo un pezzo iconico come “Gli anni” degli 883. Questa volta indossava della calze ispirate a Gustav Klimt, facendo riferimento al suo periodo aureo.

L’esibizione, però, non ha convinto l’orchestra che con i suoi voti gli ha assegnato il 24esimo posto. Al momento Gio Evan è escluso dalla top ten della classifica generale. Ma niente è ancora deciso. Ricordiamo che la popolarità di Gio Evan è cresciuta a dismisura quando Elisa Isoardi scelse una citazione dell’artista per annunciare sui social la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA