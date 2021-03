Gio Evan, canzone “Arnica”/ Dal post di Elisa Isoardi all’Ariston (Sanremo 2021)

Gio Evan è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Arnica“. Intervistato da Ray Play ha così spiegato il significato della canzone: “Arnica è una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili e si trasforma. La sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo. Arnica è una canzone che ho usato come pomata e sono andato lì ad alleviare dove il mondo ha sbattuto contro me“. Lo scrittore e poeta è diventato famoso per le parole postate sui social da Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega Matteo Salvini, quando interruppe bruscamente la loro relazione: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. Tutti infatti corsero a chiedersi: ma chi è Gio Evan? Era una citazione da uno dei suoi tantissimi libri di poesie e romanzi, pubblicati in un lungo arco di tempo, conosciuti da un pubblico cult.

Gli inizi e i i viaggi di Gio Evan

La carriera di Gio Evan, al secolo Giovanni Giancaspro, comincia a soli vent’anni con Il folleggio passato, da lui stampato e distribuito per strada. Gio ha un’altra grande passione: i lunghi viaggi in bicicletta per il mondo, da cui trae ispirazione e benessere mentale. Dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un nativo. I lavori editoriali sono tantissimi: nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri La bella maniera (il suo primo romanzo, per Narcissuss), Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche (Narcissuss) e Passa a sorprendermi (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera OH ISSA – Salvo per un cielo. Nel 2017 esce il libro Capita a volte che ti penso sempre, per Fabbri, e segue un lungo tour in tutta Italia. Marzo 2018 è in vendita il nuovo libro per Fabbri Ormai tra noi è tutto infinito.

Gio Evan: nuovi romanzi e nuova musica prima di Sanremo 2021

Dopo un periodo di assenza, Gio Evan torna sulle scene nel 2019 con il romanzo Cento cuori dentro. Il 6 ottobre 2020 è uscito il suo nuovo libro, I ricordi preziosi di Noah Gingols, che si impone da subito nelle classifiche di vendita. Ma non basta, perché Gio Evan scopre l’amore anche per la musica: esordisce con Le scarpe del vento, un progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra, e pubblica indipendentemente il suo primo disco Cranioterapia. Il 17 aprile del 2018 esce Biglietto di solo ritorno, il doppio album di esordio che lo porterà in tour in Italia ed Europa. Il 25 ottobre del 2019 torna con un nuovo doppio album: Natura Molta. Il 15 e 16 novembre dello stesso anno vola a Miami insieme a Carmen Consoli per l’ HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana. Nel 2020 esce il nuovo singolo Regali fatti a mano e inizia da Bologna il suo nuovo tour: Albero ma estro. Nonostante gli effetti devastanti del COVID-19, l’artista realizza ben 11 sold out. A distanza di un mese dalla pubblicazione del suo ultimo libro, a novembre 2020, esce anche il suo nuovo singolo: Glenn Miller, per la casa discografica Polydor.



