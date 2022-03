Gio Montana, Amici 21/ Dopo l’eliminazione flirt con Alice del Frate? Gli indizi…

Amici 21, Gio Montana si racconta a Verissimo dopo l’eliminazione dal serale

Ha appassionato i telespettatori di Amici 21 a suon dei suoi inediti, di cui l’ultimo Sotto la pioggia, e ora Gio Montana torna a raccontarsi al grande pubblico del piccolo schermo da ormai eliminato dal talent di Maria De Filippi. L’occasione che il giovane trapper ha di raccontarsi è la nuova puntata di Verissimo, prevista per il 26 marzo 2022 su Canale 5. Per l’occasione, il milanese ha modo di aprirsi a margine del percorso artistico intrapreso nella scuola di Maria De Filippi, fino all’eliminazione decretata al primo serale del talent (del 19 marzo 2022) dalle votazioni dei 3 giudici, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Un verdetto, quello dell’eliminazione di Gio, che solleva la polemica web in corso a difesa del trapper e avversa alle votazioni dei giudici di Amici 21. In particolare, si contesta alla giuria di qualità che non si sia tenuto conto del successo che Gio registra in termini di ascolti e ascoltatori su Spotify Italia: basti pensare che Gio Montana registra un numero di ascoltatori mensili di marzo 2022 più alto in proporzione con Calma e Aisha, eppure è il primo eliminato dal serale di Amici 21. Tuttavia, a Verissimo, Gio si preannuncia rinato, anche grazie all’esperienza formativa vissuta ad Amici 21.

Tra le Instagram stories condivise con i fan, in vista della puntata di Verissimo che sabato 26 marzo 2022 che lo vede protagonista, Gio Montana si lascia immortalare sorridente, insieme ad Alice Del Frate, eliminata dopo di lui al primo serale di Amici 21 e ospite come lui al salotto di Silvia Toffanin. “Cosa abbiamo fatto? Non si può dire”, dichiara tra il serio e il faceto all’ex compagna di banco ad Amici, Alice, Gio, nei corridoi degli studi tv di Verissimo. Ma non è tutto.

Gio Montana si dà al nuovo look, al fianco di Alice Del Frate: scatta il tenero dopo Amici 21?

Sempre tra le stories, che anticipano la sua ospitata tv in coppia con Alice Del Frate a Verissimo, inoltre, Gio Montana appare vicino alla ballerina con tanto di descrizione sibillina che -per i fan degli ex Amici 21- potrebbe voler alludere ad un possibile flirt in corso: “Alice Del Frate è tornata timida, anche con me”, si legge, con tanto di emoticon a forma di cuore. Che sia nato un amore, tra i banchi di Amici 21? La domanda sorge spontanea. Nel frattempo, tra le storie rivelatrici Gio sfoggia un nuovo look dai capelli tirati verso l’alto, a mo’ di spazzolino, mentre è in atteggiamenti complici con Alice Del Frate.











