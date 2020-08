Gioele, figlio Viviana Parisi: trovati resti umani/ ”Al 99% è lui”, ma resta mistero

Forse l’attesa svolta nelle disperate ricerche di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la donna trovata morta in Sicilia dopo aver abbandonato la macchina sui cui viaggiava con il figlio in seguito a un incidente. Come si sa il corpo della signora è stato ritrovato cinque giorni dopo l’incidente, ma del bambino di 4 anni nessuna traccia. Ricerche incessanti dal 3 agosto di centinaia di uomini, ma oggi finalmente arriva un segnale, da parte di un volontario che partecipa alle ricerche. Non si sa di cosa si tratti, ma gli uomini dei servizi di ricerca si stanno concentrando in un luogo a 200 metri dall’incidente. Lo ha detto anche la sorella di Daniele, padre del piccolo, zia di Gioele: “Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere”.

TROVATI RESTI UMANI: È GIOELE?

Di cosa potrebbe trattarsi? Secondo le ultimissime notizie si tratterebbe di resti umani, con gli investigatori che fanno sapere «al 99% è Gioele». Naturalmente si sta facendo di tutto per accertarsene. Il piccolo potrebbe essere stato aggredito da animali e quindi trascinato in quel posto da loro, è anche da capire se fosse già morto, ucciso dalla madre come sostengono in molti, o sia stato sbranato da animali. Il padre del bambino non rilascia dichiarazioni, possiamo immaginare lo stato in cui si trova. A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c’è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. E’ in auto in silenzio in attesa di sviluppi. L’unica cosa che il padre dice è che è sicuro che non sia stata la moglie a uccidere il figlio, “l’amava troppo”. Come si sa, secondo molti esperti, la donna avrebbe sofferto di crisi di depressione dovute al lockdown e il giorno dell’incidente, presa dal panico per un motivo futile, potrebbe aver perso il controllo e compiuto il tragico gesto, suicidio-omicidio come accade tante volte.



