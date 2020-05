Gionnyscandal/ “La mia iniziativa per aiutare le persone in difficoltà” (Vieni da me)

Pubblicità

Oggi è uscito il suo nuovo brano “Pesca”, che lo ha lanciato nel mondo reggaeton, ma Gionnyscandal è intervenuto ai microfoni di Vieni da me per un altro motivo. Il tatuatissimo artista ha parlato dell’iniziativa di solidarietà lanciata durante il periodo di lockdown, in aiuto delle persone più bisognose: «Ho fatto quello che potevo: dato che non si poteva uscire dal proprio comune, ho provato a dare una mano. Al supermercato ho visto due anziane che non riuscivano a pagare la spesa e mi sono offerto io per pagargliela: quando sono tornato a casa mi sono chiesto perché non fare qualcosa anche per gli altri».

Gionnyscandal ha poi aggiunto: «Ho lanciato questa iniziativa, con un video su Instagram, offrendomi di portare la spesa a casa a chi ne aveva bisogno. Nel mio piccolo ho fatto quello che potevo». «L’ho fatto non per visibilità, mi sono sentito meglio dentro, ma è una cosa che dovrebbero fare tutti e non solo io», ha tenuto a mettere in risalto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha poi messo in chiaro anche per rispondere a possibili attacchi degli haters: «Mi andava perché mi andava di farlo, non l’ho fatto per farmi ringraziare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA