Giordana Angi/ “Casa” è disco d’oro: ”Ho sempre scritto e cantato per necessità”

“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole”, ha detto Pablo Picasso. Come la bravissima ed eccellente Giordana Angi, la quale dopo Amici, a nove settimane dall’uscita del suo album “Casa” conquista il disco d’oro. Se tante valide, notevoli voci si distinguono prevalentemente per la potenza, l’estensione, la piacevolezza o la particolarità del timbro, oppure per uno stile personale e marcato, quella di Giordana è unica per un insieme di caratteristiche e doti difficilmente riscontrabili nell’ambito della musica leggera. Infatti grazie ai testi delle sue canzoni che sono delle stupende poesie, al suo straordinario modo di interpretare ogni pezzo, l’artista è riuscita a toccare le corde dell’anima di tutti i suoi fan e non solo.

Giordana Angi ringrazia per il disco d’oro

Ma tornando al disco d’oro, con un post su Instagram la stessa Giordana si è detta sorpresa per quanto ottenuto: “Non l’avrei mai immaginato, mai e ancora adesso non riesco a realizzare. Non avrei mai pensato di ottenere alcun risultato. Mai. Ho sempre scritto e cantato per necessità, perché non avrei voluto far nient’altro in quel momento”, ha spiegato la cantante che ha colto l’occasione anche per lanciare un messaggio ai suoi fan, un messaggio di speranza e di forza: “Voglio dirvi, quindi, di sognare, di essere voi stessi, di seguire la vostra felicità, di avere fiducia nei momenti bui perché quelli servono a farvi sbocciare, vorrei dirvi di lavorare sodo per ciò che volete, lavorare, dedicarvi, di trovare qualcosa che amiate fare ogni giorno e di combattere per poterlo fare perché la felicità non ce la regala nessuno, fatelo per voi”. Infine, Giordana Angi, oltre ai fan, ha anche ringraziato la meravigliosa Maria De Filippi e il suo manager: “Grazie per avermi accolto nella vostra vita e aver creato questa famiglia. Grazie alla musica che sa essere la mia casa. Alle parole, alla scrittura che sono confronto, culla per tormenti e felicità. Grazie ad AMICI, grazie Maria: senza di voi NIENTE di tutto questo sarebbe stato possibile. La gratitudine che provo non avrà MAI parole abbastanza adatte. Grazie Carlo Avarello per esser stato ed essere al mio fianco. Non potrei chiedere di più. Grazie ad ogni singola persona che ha contribuito con amore a questo progetto. Grazie alla vita. Grazie a voi”.

