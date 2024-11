Giordana Angi è una di quelle concorrenti che uscite da Amici ha ottenuto più successo in assoluto. Dopo la diciottesima edizione del programma di Maria De Filippi, la sua carriera ha preso il volo. Ma chi è davvero? E cosa si nasconde dietro a quella sua personalità così forte? Nata da mamma francese e papà italiano, Giordana Angi ha anche una nonna spagnola, parla quattro lingue e ha girato il mondo.

Poco tempo fa, l’ex concorrente di Amici ha fatto molto parlare di sè per una polemica sorta dal fatto che un fan non conoscesse il suo nome. La cantante era risultata presuntuosa, e i commenti sui social contro di lei sono stati tantissimi, ma Giordana Angi non intendeva offendere nessuno, semplicemente ha voluto difendere la sua personalità e la sua carriera così ricca nonostante sia così giovane. Il suo idolo più grande? Il cantante Sting! A lui si ispira, e grazie al suo mito ha voluto realizzare un album più internazionale intitolato “She’s So Great“, uscito a maggio 2024.

Chi è Giordana Angi? Nonostante sembri all’apparenza una cantante dalla personalità indistruttibile, la cantante ha svelato a Verissimo di aver avuto i suoi momenti di grande sconforto. A Silvia Toffanin, dopo aver celebrato le sue vittorie con una collaborazione con Shaggy e Sting, ha svelato di aver addirittura pensato di lasciare la musica. Ma perchè? E cos’è successo? Giordana Angi ha spiegato che dopo il duetto con Sting è stata chiamata dal produttore di Lady Gaga e Madonna, un’occasione che però la cantante non ha potuto accogliere. Per quale motivo? Giordana Angi ha raccontato a Verissimo che in quel periodo non stava bene.

“Gli ho detto: ‘In questo momento non ce la faccio“, ha svelato la cantante, “gli ho detto di no quando nessuno avrebbe rifiutato una proposta del genere“. Giordana Angi non si è però fatta sfuggire questa occasione, e qualche mese dopo, quando si è sentita meglio, ha voluto richiamare il produttore per rimettersi in gioco. Da quel momento la sua carriera è stata costellata da ulteriori successi e la sua musica ha preso una via più internazionale. Non ci resta che aspettare di vedere cosa succederà nei prossimi mesi, e se Giordana Angi pubblicherà altre splendide canzoni.