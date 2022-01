Giorgetti si dimette da ministro?/ I motivi del possibile addio al governo Draghi

LE DIMISSIONI DI GIORGETTI: COSA C’E’ DI VERO?

Riflettori della politica accesi sull’elezione del Presidente della Repubblica, ma attenzione alle possibili novità per il governo Draghi. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Foglio, Giancarlo Giorgetti si vuole dimettere dal governo: il ministro dello Sviluppo Economico, esponente di spicco della Lega, ha in mente questa soluzione da diversi giorni…

Un segnale chiaro è legato all’assenza di Giancarlo Giorgetti agli ultimi Consigli dei ministri. Un indizio confermato con forza dalle parole sibilline del vicesegretario del Carroccio dopo l’intesa raggiunta sul nome di Sergio Mattarella per il Colle: «Per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa». Il quotidiano di Cerasa evidenzia che l’addio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, senza dimenticare che il leghista era il principale sostenitore di Draghi alla Presidenza della Repubblica…

GIORGETTI SI DIMETTE DA MINISTRO?

Le possibili dimissioni di Giancarlo Giorgetti da titolare del Mise potrebbe comportare importanti novità per l’esecutivo. «È una ipotesi, magari c’è da migliorare la squadra… Intanto oggi vado a casa», le parole del vicesegretario del Carroccio ad alcuni giornalisti. Come confermato da alcune fonti leghiste ai microfoni di Tg Com 24, a pesare sarebbero la mancata valorizzazione del lavoro svolto nell’esecutivo da parte del partito e gli attacchi da parte di alleati del governo. Impossibile, però, non pensare alle divergenze con Matteo Salvini: Giorgetti è stato il più grande sponsor di una svolta moderata del Carroccio, con tanto di approdo nel Partito popolare europeo. Nel corso dell’assemblea del partito di oggi non sono stati registrati commenti sulla vicenda: come riporta il Corriere della Sera, Salvini ha tenuto a difendere la sua strategia sull’elezione del presidente della Repubblica. Smentite, invece, le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane circa la possibile candidatura di Giorgetti alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Attese novità a stretto giro di posta…

