Giorgia anticipa il vincitore Sanremo 2023/ La finale é Gen Z a 5, con Ultimo..

Ci siamo, Sanremo 2023 é in procinto di aprire i battenti e Giorgia, tra i 28 Big ammessi alla gara della canzone italiana, anticipa Ultimo vincitore nella finale a 5 prevista, con un trionfo della Generazione zeta su Millennials e Boomers. L’occasione che la cantante di E poi ha per avere voce sul Festival, ma non solo, con un pronostico personalizzato sulla finale sanremese dell’11 febbraio 2023, é la prima conferenza stampa di Sanremo 2023. L’intervento che anticipa il debutto del quarto Festival condotto da Amadeus con la collaborazione speciale alla conduzione di Gianni Morandi e Chiara Ferragni vede Giorgia aprirsi anche come madre e donna, oltre che come veterana “Big” della musica made in Italy. La cantante ammette che il figlio avuto da Emanuel Lo, insegnante di ballo ad Amici 22 di Maria De Filippi, non fa il tifo per lei nell’ambito della gara Big di Sanremo: “Ho provato a corromperlo con un incontro con Lazza, ma niente. È a casa perché ha da fare con le partite di calcio”, svela sulla scommessa Gen Z fatta in famiglia, su Sanremo 2023. Parlando del ruolo di madre di Samuel, poi, la Boomer del Festival aggiunge: “Ci ho messo tempo a cambiare le mie abitudini. Mi ha obbligata a trasformarmi, in un percorso di crescita simile ti devi mettere in discussione. Inizia un’altra bellissima vita”.

A segnare la sua partecipazione a Sanremo 2023 é anche la vicinanza di Amadeus, che l’ha fortemente voluta, al di là delle incertezze e le paure che i “Big” nel vero senso del termine -tra gli artisti veterani della musica- da sempre maturano. Questo, rispetto alla possibilità di mettersi in gioco al Festival, dopo anni di carriera musicale, correndo anche il rischio di classificarsi male. “Un atto di vicinanza verso il pubblico, il famoso rimettersi in gioco anche se io non ho mai smesso. Questo palco ha qualcosa di magico in sé – rende nota la motivazione della sua corsa sanremese, a poche ore dal debutto a Sanremo 2023-. A 50 anni dopo gli anni passati in cui io ho dovuto risorgere da una sorta di incertezza, soprattutto nella creatività”. Quindi, il retroscena sulla scelta di prendere parte a Sanremo 2023: “Amadeus è stato bravissimo a farmi riflettere su ciò che ora mi serviva”.

E, nel mezzo della prima conferenza stampa di Sanremo 2023, tra le altre dichiarazioni sanremesi, non lesina poi un commento a caldo sulla line-up dei 28 Big competitor. Questo, con tanto di pronostico personale sul vincitore, in una preannunciata finale a 5 Big di Sanremo 2023, come da rinnovato regolamento del Festival: “Quando ho visto il cast ho pensato che ci saranno sorprese, certezze ma anche sorprese“, spiega, prima di dare la sua rosa di finalisti, in un ordine di arrivo con Ultimo in pole, Madame seconda classificata, Mara Sattei terza, Ariete quarta e Lazza quinto. La “previsione boomer” di un trionfo dal gusto musicale “giovane”, la Generazione zeta made in Sanremo 2023! Anche se nella rosa dei 5 finalisti anticipati, manca il più giovane Big al debutto sanremese di Sanremo 2023, ovvero il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA.

