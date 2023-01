Giorgia Bellini, chi è/ La bulimia e il tentato suicidio: “Volevo essere considerata”

Giorgia Bellini, chi è

Giorgia Bellini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.05 su Rai 1. Giorgia, oggi 24 anni, ha sofferto per 8 anni di disturbi alimentari. Ha iniziato ad abbuffarsi quando aveva solo 12 anni, ma non aveva mai sentito parlare di bulimia. In un pomeriggio in cui, si abbuffava di nascosto, sua nonna l’ha vista: “Ha detto subito a mio nonno che secondo lei soffrivo di bulimia e io, come prima reazione, sono corsa in camera per cercare su internet cosa significasse quella parola”, ha raccontato a Vanity Fair. E ha aggiunto: “Ho iniziato con una semplice dieta di quelle che si trovano purtroppo su internet. Ho tolto tutti i carboidrati e i dolci. Per otto anni non ho mangiato la pasta. Mi vedevo le gambe grosse e volevo dimagrire a tutti costi. Passavo le giornate ad abbuffarmi e digiunare”.

Giorgia Bellini, la lotta ai disturbi alimentari

A 18 anni Giorgia Bellini ha tentato il suicidio: “Da quel momento è cambiato tutto. Non volevo togliermi la vita, era un modo per dire che c’ero, che volevo essere ascoltata, capita, considerata”. Finito il percorso scolastico, Giorgia è stata ricoverata per quattro mesi al Centro per Disturbi Alimentari di Todi: “Per guarire da un disturbo alimentare serve molto più tempo, io mi sono curata per almeno altri due anni. Serve determinazione e soprattutto bisogna capire che c’è un male più profondo dentro di noi che va curato”, ha spiegato a Vanity Fair. Oggi Giorgia è una life coach certificata EMCC, facilitatrice di Mindfulness e studentessa di Scienze dell’Alimentazione. Ha raccontato la sua storia nel libro “Nata due volte”, con il ricatto del libro vorrebbe “realizzare un progetto per curare le persone che soffrono di Disturbi alimentari perché spesso chi chi soffre di bulimia, disturbi alimentari, prima di potere accedere alle cure deve aspettare mesi e mesi”.

