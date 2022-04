Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi/ Clamoroso ritorno?

“Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi”: Gianluca Ferrara e la distanza da Giorgia Bracco

Sarebbe davvero clamoroso se Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara tornassero insieme nel corso dello speciale “Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi“. Nell’ultima puntata i due sono sembrati d’accordo per la prima volta dall’inizio del programma: “Ci lasciamo!”. Sono stati, infatti, molti i punti in cui Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara si sono palesati distanti durante questa ottava edizione di “Matrimonio a Prima Vista”. “Abbiamo avuto una forte discussione perchè io non gli ho risposto al cellulare, ero fuori con degli amici, ho mandato un messaggio e gli ho detto che lo avrei chiamato dopo ma il messaggio non gli è arrivato e lui si è molto arrabbiato” ha spiegato Giorgia Bracco, rivendicando però il suo poter scegliere di non rispondere.

“Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi”: Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco, il weekend al mare…

Riguardo la suddetta discussione sulla mancata risposta al cellulare della sposa, Gianluca Ferrara si è detto parecchio in pensiero in quelle ore: “Io non sapevo dove fosse, non sapevo cosa stesse facendo e mi sono preoccupato. E quando mi ha detto che ha visto che la chiamavo e che ha deciso di non rispondere, ci sono rimasto ancora più male”. A “Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi” il vulcanico falegname ha poi aggiunto: “Avrebbe potuto rispondere per un secondo, dirmi che era fuori e che mi avrebbe chiamato dopo”. Rendendosi conto che il coniuge c’era rimasto un pò male, Giorgia Bracco decise di andare da lui per sistemare le cose. Nel weekend al mare le cose si sono sistemate in maniera definitiva: i due hanno capito che non sentivano la necessità di stare insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA