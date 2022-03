Matrimonio a prima vista Italia 2022, la scelta finale/ Diretta: coppie, chi si è lasciato e chi sta insieme?

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, ottava puntata 30 marzo

Questa sera, mercoledì 30 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda l’ottavo e ultimo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”. Nella puntata, dal titolo “La scelta finale” per le tre coppie è arrivato il momento di prendere la decisione finale: restare sposati o divorziare? Al cospetto dei tre esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto – le coppie ripercorreranno il loro percorso e comunicheranno la loro decisione. Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, Giorgia Rosati e Antonio Quarta cosa hanno deciso di fare? L’ultima puntata è già disponibile su Discovery+, quindi sono già note le scelte delle tre coppie. Scopriamo chi è rimasto insieme e chi, invece, ha deciso di separarsi.

La scelta finale delle coppie a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

Nella puntata di stasera di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” la prima coppia a presentarsi davanti ai tre esperti è quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati. Il giorno del matrimonio i due hanno avuto fin da subito una forte sintonia. Ma col passare dei giorni si sono più volte chiesti se il loro rapporto potesse andare oltre la semplice amicizia. Alla fine hanno deciso di restare sposati. Anche Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, nonostante le varie incomprensioni, hanno deciso di frequentarsi anche fuori, non interrompendo il loro matrimonio. Infine anche Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco hanno deciso di restare sposati. Dopo un mese dal matrimonio le tre coppie hanno deciso di restare sposate.

Come vedere in streaming la puntata di oggi Matrimonio a Prima Vista Italia 2022?

Settimana prossima, mercoledì 6 aprile, sempre in prima serata su Real time andrà in onda la puntata “E poi…” di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022“: a mesi di distanza dalla scelta le tre coppie incontreranno i tre esperti e riveleranno se stanno ancora insieme o meno. Ricordiamo che Le puntate di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. Per quanto riguarda la replica in chiaro dell’ottava puntata, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 2 aprile alle 18.55 o domenica 3 aprile alle 15.45.

