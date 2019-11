Giorgia Caldarulo dimentica Taylor Mega/ “Il nuovo fidanzato è un milionario arabo”

Solo poche settimane fa la loro relazione infiammava le riviste patinate e i programmi televisivi di Canale 5. Eppure del flirt nato tra Taylor Mega e Giorgia Cadarulo oggi è rimasto solo il ricordo. Per Taylor sembrava ci fosse un riavvicinamento ad Erica Piamonte, eppure tutto è sfumato dopo poco. La Mega ha anzi ammesso di essere attualmente single e di sentirsi molto felice e serena così. Ma come vanno invece le cose per Giorgia Caldarulo? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a differenza di Taylor, avrebbe un nuovo amore e non sarebbe una donna. Come infatti racconta il settimanale Oggi, Giorgia pare stia vivendo un periodo molto felice e soprattutto romantico accanto ad un milionario con il quale è voltata negli Emirati Arabi da alcuni giorni.

Giorgia Caldarulo ha una storia con un milionario arabo?

Il noto settimanale dunque annuncia che Giorgia Caldarulo avrebbe ben dimenticato la storia con Taylor Mega grazie alla vicinanza di questo affascinante milionario arabo che, tra l’altro, in passato pare sia stato vicino anche alla bionda influencer. Spulciando sul profilo Instagram della Caldarulo per trovare conferma in merito a questo gossip, ciò che si nota è uno scatto di alcuni giorni fa che la vede nella Sheikh Zayed Mosque, la moschea più importante ad Abu Dhabi. Oltre questa immagine però non ci sarebbero indizi che confermerebbero la relazione tra la Calodarulo e il milionario misterioso. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa presunta storia, magari dalla diretta interessata.

