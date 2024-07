Giorgia confermata alla conduzione di X Factor 2025/ “Ha impressionato la produzione”: lo scoop!

Giorgia alla conduzione di X Factor 2024 e 2025: lo scoop

Quest’anno X Factor ha voluto stravolgere il suo cast. Fuori tutta la giuria della scorsa edizione e fuori anche la conduttrice, Francesca Michielin. Aria nuova, dunque, nell’edizione che avrà inizio a settembre e vedrà al bancone dei coach Manuel Agnelli (grande ritorno), e le novità Jack La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Ma il nome che più ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico di X Factor 2024 è quello di Giorgia.

Giorgia, chi è: il primo incontro con il compagno Emanuel Lo/ Carriera, il figlio Samuel e l’ultimo album

La cantante è, infatti, la nuova conduttrice del talent di Sky, e ha deciso di immergersi in un’avventura per lei del tutto nuova, quella della conduzione, anche a seguito dell’esordio fatto quest’anno al Festival di Sanremo. Amadeus l’ha infatti voluta al suo fianco, come co-conduttrice, in una delle serate della kermesse, e già in quel caso Giorgia ha dimostrato di essere un’artista eclettica. Caratteristica che le è valsa non solo il posto a X Factor 2024 ma, stando alle ultime indiscrezioni, anche la presenza a X Factor 2025.

Giorgia nuova conduttrice di X Factor 2024/ Polemica sul web: "L'unica che doveva fare la giudice"

Giorgia “ha impressionato la produzione di X Factor”: cos’è accaduto

A lanciare lo scoop è il settimanale CHI, nel numero in edicola da oggi. Tra le Chicche di gossip, infatti, si legge: “Dopo aver annunciato il rinnovo di X Factor fino al 2026, Sky ha annunciato che alla conduzione ci sarà Giorgia sia per l’edizione 2024 ma anche per quella del prossimo anno.” A convincere la produzione sarebbe stata proprio la bravura della cantante: “Durante le registrazioni, Giorgia ha infatti impressionato la produzione con inaspettate doti da conduttrice. Sul talento canoro, invece, non c’erano dubbi”. Giorgia, dunque, è il primo nome già confermato per la prossima edizione di X Factor. Nulla, invece, si sa al momento della giuria, che finora ha sollevato commenti per lo più positivi e di grande attesa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA