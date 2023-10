Giorgia, chi è la fidanzata di Claudio Amendola/ “Credo di essere stato amato più di quanto io…”

Claudio Amendola, attualmente giudice di “Io canto generation”, sarà ospite di Verissimo per parlare della sua carriera ma anche della sua vita privata di cui fa parte ormai da un anno la compagna Giorgia. Giorgia è una ragazza che è ben lontana dai riflettori e dai salottini del mondo dello spettacolo, fa la costumista ed è anche riservata.

È una donna che ha grande personalità e ama i tatuaggi ma ha anche 15 anni meno dell’attore! Dettaglio anagrafico che non è sfuggito alla stampa, soprattutto a Diva e Donna che ha paparazzato vari momenti tra l’attore e la fidanzata davanti a uno dei nuovi ristoranti aperti da Claudio Amendola, amante della recitazione ma anche della gastronomia. Dagli scatti rubati, l’attore e la fidanzata Giorgia sembrano avere una complicità tipica delle coppie che stanno insieme già da un bel po’ di tempo, i due dialogano, sorridono e si lasciano alle spalle quella che per Amendola era stata l’amore di tutta una vita: Francesca Neri. La storia tra Claudio Amendola e Francesca Neri durava da ben 24 anni, si sono lasciati lo scorso Ottobre e per lui era stato molto doloroso, eppure oggi tutto quel dolore sembra scomparso nel nulla.

Claudio Amendola: dichiarazioni sull’amore e la convivenza con Giorgia

Secondo alcune indiscrezioni, Claudio Amendola e la fidanzata Giorgia sarebbero andati a convivere già a gennaio 2023, altre indiscrezioni invece sostengono addirittura che lei sia stata la causa della rottura tra Amendola e l’ex moglie Francesca Neri. Giorgia e Claudio infatti si sono conosciuti proprio nei mesi in cui lui e l’ex moglie avevano annunciato la rottura del loro matrimonio, l’ipotesi più gettonata è quella secondo cui i due si sarebbero conosciuti e innamorati in quel periodo proprio dietro le quinte del mondo dello spettacolo e che poi la separazione dell’attore dall’ex moglie sarebbe stata una conseguenza.

A “Belve” l’attore parlando dell’amore ha dichiarato: “L’amore ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita e anche salvifico tante volte. Credo di essere stato molto più amato di quanto io abbia amato. Oggi non provo dolore per la fine della relazione con Francesca, il dolore fa parte di quello che c’è stato prima. Oggi c’è solo il dispiacere di non essere stato o stati capaci di arrivare fino in fondo”. L’attore è ancora restio a parlare della sua nuova relazione pubblicamente ma la storia d’amore con Giorgia sembrerebbe essere molto seria.











