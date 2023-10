Marisa Laurito: “Ho subito molestie in tv da persone influenti”/ “Davo due schiaffi e…”

Marisa Laurito, una carriera brillante senza cedere alle promesse di raccomandazione

Marisa Laurito è tra i volti più iconici del panorama artistico italiano; la sua influenza è corposa sia sul piccolo che grande schermo e negli anni la sua verve ha fatto breccia nel cuore degli appassionati. Intervistata domenica a Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice e conduttrice ha rivelato però un retroscena non proprio felice in riferimento alla sua professione. Come riporta Adnkronos, ha infatti rivelato come, proprio nel contesto televisivo, abbia subito delle molestie da parte di persone influenti.

“Ho subito molestie da persone importanti in Tv”, questa la confessione di Maria Laurito a Verissimo con Silvia Toffanin che ha cercato di approfondire il delicato retroscena. “Avevo avuto un’educazione ferrea, non avrei mai accettato compromessi. Mio padre mi aveva inculcato il senso della disciplina e del lavoro, non avrei mai accettato una raccomandazione”. Inizia così il racconto dell’attrice e conduttrice, che forte del suo bagaglio di valori e principi si è imposta con il solo talento senza cedere alle pretese e a chi offriva raccomandazioni per scalare la gavetta televisiva.

Maria Laurito, un messaggio a tutte le donne: “Dobbiamo essere libere e indipendenti!”

“Davo due schiavi e me ne andavo per la mia strada; all’epoca non si tendeva a denunciare, era quasi una cosa normale”. Prosegue così Marisa Laurito il suo racconto a Verissimo da Silvia Toffanin, spiegando come agli albori della sua carriera fosse quasi una prassi consolidata che personalità importanti tentassero un approccio promettendo miglioramenti dal punto di vista della carriera. Non tutti riuscivano a denunciare questo circolo vizioso, probabilmente per paure e timori di tipo professionale. L’attrice non ha comunque mai avuto paura di ribellarsi a questa tendenza e alla fine ha avuto la meglio unicamente con il suo estro artistico.

“Le donne quasi se lo aspettavano, in un mondo che era particolarmente chiuso… Credo che queste cose si verifichino anche oggi, per fortuna si può denunciare e bisogna farlo sempre: non bisogna avere paura”. E’ certamente importante il messaggio di Maria Laurito che sprona gli aspiranti artisti a non cedere alla paura e a denunciare qualsiasi tipo di molestia celata da false promesse. “E’ orribile sentire che oggi qualcuno dice: ‘Se l’è cercata’, Noi non cerchiamo niente, vogliamo essere libere e indipendenti. Noi donne vogliamo decidere come vestirci nel rispetto della società ovviamente”.











