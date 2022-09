Giorgia Duro, moglie Andrea Belotti/ Torino nel cuore: “Ha portato il sole nella mia vita”

Giorgia Duro, la moglie di Belotti saluta Torino col cuore spezzato

Giorgia Duro, moglie del nuovo attaccante della Roma, Andrea Belotti, ha lasciato Torino insieme al suo compagno per seguirlo nella nuova avventura giallorossa, archiviando anni davvero speciali nel capoluogo piemontese. Giorgia evidentemente sentiva il bisogno di ringraziare la città, i tifosi, gli amici; insomma tutte quelle persone che hanno contribuito a rendere speciale questi ultimi anni della sua vita. Speciali come i luoghi che lady Belotti e la sua dolce metà hanno vissuto in prima persona e che ora conservano gelosamente nel proprio cuore.

“Il 19 agosto del 2015 mettevo piede per la prima volta in quella che sarebbe stata la mia città per i successivi sette anni. Non dimenticherò mai quell’ansia mista ad adrenalina che mi accompagnò per tutto il volo di andata, partivo da sola, da Palermo, con due bagagli enormi e gli occhi pieni di lacrime per ciò che lasciavo in quella che era stata la mia casa per ventidue anni”.

Giorgia Duro: “Torino ha portato il sole nella mia vita”

Le parole di Giorgia Duro sono un pugno al cuore per gli amici e i fans della coppia, che li hanno seguiti passo dopo passo, nella loro storia d’amore che si è arricchita di nuovi capitoli a Torino. Ed è proprio a Torino che Giorgia sui social rivolge parole al miele: “Torino mi ha presa in braccio come solo una madre sa fare con la propria figlia” , le parole della ventiseienne. E poi: “Torino è stata tutto fuorché cupa, ha portato il sole nella mia vita, ha portato una luce che non si era mai vista prima, non mi ha mai fatto rimpiangere quel mare che mi aveva vista crescere“. Nel lungo post, poi, la ragazza ha descritto Torino come la sua città, quella che l’ha accolta e che le ha regalato “i 7 anni più belli della mia vita”.

