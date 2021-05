Giorgia Giacobetti, figlia Valeria Fabrizi/ Il fratello Alberto, morto a un mese

Valeria Fabrizi e il marito Tata Giacobetti sono diventati genitori di Giorgia nel 1966. In una recente intervista a “Vieni da me”, il programma di Caterina Balivo, l’attrice ha raccontato di aver avuto un altro figlio, Alberto, morto dopo solo un mese dalla nascita: “Ho avuto anche un bimbo, si chiamava Alberto. L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore”. Il bambino era nato nel 1969, tre anni dopo la sorella. E ha aggiunto: “Giorgia è il ruolo più bello che ho avuto in carriera. Quello della mamma. Io volevo fare la mamma, poi però ho fatto l’attrice”. Giorgia è molto legata alla madre: le due donne sono rimaste insieme dopo la morte del padre, avvenuta improvvisamente il 2 dicembre 1988.

Giorgia Giacobetti: il rapporto speciale con i genitori

È stata Giorgia Giacobetti a convincere la madre Valeria Fabrizi ad accettare il ruolo di Suor Costanza nella fortunata serie “Che Di ci aiuti” al fianco di Elena Sofia Ricci: “Ero in dubbio quando me l’hanno proposta la prima volta, e mia figlia Giorgia mi ha detto: “Fai tu, mamma. Ma sei proprio tu, sei così, mettiti il velo e vai”. E così ho fatto”, ha raccontato l’attrice sulle pagine di Rolling Stones. Giorgia ha regalato alla madre una barboncina toy: “Gilda Hayworth, è roscia come me e di cognome fa Giacobetti”. La figlia di Valeria Fabrizi era molto legata anche al padre, Giovanni “Tata” Giacobetti: “Era un grande artista. E un grande papà. Ma guardi, scriva solo tre parole. Sorriso, garbo, gusto”, ha detto sulle pagine di Avvenire, in occasione dei vent’anni della scomparsa del genitore.

