Giorgia Lopez eliminata da Amici 19/ Perché la ballerina non è in studio?

Giorgia Lopez non è in studio ad Amici 19? E’ inutile che oggi pomeriggio cerchiate disperate tra i banchi di scuola nel pomeridiano di Canale5 perché la ballerina non è più nella scuola. Chi segue il programma anche su Real Time sa bene che Giulia Lopez ha lasciato in lacrime la scuola ma non per sua volontà o per motivi personali ma su richiesta di Timor Steffens. Il professore ha deciso che, a poche settimane dal serale, si deve portare la classe allo stesso livello per lavorare al meglio e sotto il pressing di grandi preparazioni, dirette e problemi, ed è per questo che ha avanzato la richiesta di eliminare Giulia e cercare di portare i ballerini allo stesso livello. La richiesta è stata accettata da Alessandra Celentano, che da sempre ha espresso suo parere sfavorevole sulla sua permanenza nella scuola, e lo stesso ha fatto Veronica Peparini.

LA REAZIONE DI GIULIA LOPEZ ALL’ELIMINAZIONE DA AMICI 19

Più volte l’insegnante di Amici 19 ha fatto presente a Giulia Lopez di volerla fortemente convinta che poteva rappresentarla al serale ma tutto si è concluso proprio dopo la richiesta di Timor Steffens visto che anche lei ha fatto un passo indietro dando l’ok alla sua eliminazione. Proprio per questo ha voluto aprire i casting per trovare un ballerino da difendere al serale, qualcuno che possa rappresentare le sue coreografie al meglio. E Giulia? La ballerina è tornata a casa ma non ha avuto da ridire, anzi. Sui social ha preso la parola per ringraziare tutti coloro che continuano a scriverle dicendole parole bellissime ma anche i professori che l’hanno seguita in questi mesi. In particolare, su Instagram ha scritto: “Sto leggendo tutti i messaggi che mi stanno arrivando, sto provando a rispondere a tutti e siete tantissimi. Tutto questo è meraviglioso. È stato un bellissimo percorso, ho conosciuto persone che oggi mi sono tanto vicine e proprio per questo ringrazio Amici. Ringrazio soprattutto Veronica Peparini che è riuscita a farmi divertire ma allo stesso tempo a esplorare dentro di me con una dolcezza autentica e per questo sono grata”. Ringrazimenti anche per Alessandra Celentano (che le ha fatto battere il cuore) e per Timor che le ha cucito addosso una coreografia che porterà nel cuore.

