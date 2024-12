Dalla conduzione di X Factor al ritorno a Sanremo, passando per l’amore per il figlio Samuel e quello passionale per il compagno di sempre Emanuel Lo. Non potrebbe chiedere di meglio Giorgia, che è al settimo cielo per la freschissima convocazione di Carlo Conti all’Ariston per la prossima edizione della kermesse sanremese. Un ritorno voluto, ma anche “sentito”, perché quando Giorgia ha capito di avere tra le mani il brano giusto non ci ha pensato due volte a candidarsi.

“È stata la canzone a decidere per me […] quando ho inciso questo brano e solo una volta ascoltato ho capito che era quello giusto”, spiega in una bella intervista al Fatto quotidiano Magazine. “Sono stata supportata da tutto il mio team”, sottolinea ancora la cantante, che condivide la gioia di Sanremo con tutti i suoi collaboratori. “Per me è come se fosse la prima volta perché quel palco è importantissimo”, dice ancora Giorgia.

Giorgia e i suoi più grandi amori: il figlio Samuel e il compagno Emanuel Lo

Un ritorno che ha fatto felici anche i suoi cari più stretti, che sono i suoi primi fan: il compagno Emanuel Lo e il figlio Samuel. Con quest’ultimo il rapporto è bello tosto, ma le ‘difficoltà’ fanno parte del percorso genitoriale e Giorgia è felice di assumersele tutte. “Mio figlio mi dice che sono un po’ rompiballe perché chiedo di riordinare o fare i compiti. Sono una mamma severa: del resto volevo fare l’insegnante”, racconta in un’altra intervista, a Vanity Fair, dove si sofferma sul rapporto con il figlio e con il compagno.

Per quanto riguarda Emanuel Lo, i due stanno insieme da anni, eppure per la cantante non è cambiato niente. “Vent’anni insieme? Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato”, dice. “Seriamente: ci deve essere la lucina interiore”, insiste ancora Giorgia, esprimendo un concetto più che condivisibile sull’amore.