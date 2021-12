Giorgia Lucini di Uomini e Donne “Con Federico Loschi è finita”/ “Tradimento? No ma…”

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono lasciati. L’ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la fine della lunga storia d’amore con il giocatore di basket – da cui sono nati due bambini, Riccardo nel 2019 e Tommaso nel 2020 – con un lungo messaggio pubblicato in una IG story. L’ex tronista ha infatti deciso di risponde ai tanti che, in questi giorni, le chiedevano notizie del suo compagno, sospettando una rottura: “Ho chiesto tempo ma sono tempestata da messaggi. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare, e alcune storie d’amore ci sembrano favole. – ha esordito la Lucini, spiegando che – Come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento.”

Giorgia Lucini svela i motivi della fine della storia con Federico Loschi

Ai tanti che chiederanno quali sono i motivi della fine di questa storia che sembrava molto solida, Giorgia Lucini replica subito: “Purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto. Io vi ringrazio per l’affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni ma la nostra storia è arrivata al capolinea.” Infine, l’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso il messaggio social augurandosi di dimenticare presto tutta questa situazione: “Ad oggi ho voglia solo di stare con i miei bambini riprendere in mano la mia vita e cercare di dimenticare tutto al più presto.”, ha concluso.

