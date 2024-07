Giorgia Lucini e Federico Loschi si sposano: “Scelta la data del matrimonio”/ “Un altro figlio? Sì, vorrei…”

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sposano: l’ex tronista di Uomini e Donne svela i primi dettagli

Un’altra amata protagonista di Uomini e Donne si prepara a convolare a nozze anche se non con un ragazzo conosciuto nel programma. Stiamo parlando di Giorgia Lucini, ex tronista del dating show che da anni vive una storia d’amore con Federico Loschi, dal quale ha avuto due bambini. Dopo sette anni insieme fatti d’amore ma anche di qualche ostacolo, Giorgia e Federico si preparano finalmente a convolare a nozze.

A confermarlo è stata proprio la Lucini, rispondendo ad alcune domande curiose da parte dei suoi follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato che presto convolerà a nozze, rivelando di aver anche scelto la data del matrimonio o, comunque, il periodo esatto. “Ahhh il matrimonio! Quanto sto sognando, non avete idea. – ha esordito Giorgia, annunciando dunque che – Sicuramente non sarà settembre perché il Loschi è in preparazione/stagione, ma sarà nel 2025 questo sì.”

Giorgia Lucini e Federico Loschi pronti ad allargare la famiglia

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sposeranno nel 2025 ma l’emozione è già alle stelle. L’ex tronista, d’altronde, sogna anche di allargare ulteriormente la loro famiglia: “Sono innamorata persa dei miei figli. Se ne vorrei un altro? Anche più di uno! Vengo da una famiglia numerosa e sono dell’idea che più siamo, più stiamo bene.” ha spiegato.

C’è chi poi le ha chiesto di Temptation Island, visto che in passato lei stessa vi ha partecipato. Un’esperienza che è rimasta nel suo cuore: “Ho un ricordo bellissimo di Temptation Island, – ha infatti ammesso Giorgia – anche se comunque ci sono stati dei momenti non semplici (perché chi l’ha visto sa). Lo consiglio a tutti e io gli devo tutto! Non avrei mai incontrato il mio futuro marito e non avrei avuto i nostri splendidi figli.” Non è mancata infine una critica ai nuovi partecipanti: “Negli anni comunque ho notato però che chi partecipa sottovaluta il format e, più che mettere alla prova i propri sentimenti, dimenticano totalmente che dall’altra parte del villaggio ci sia il fidanzato/a. L’obiettivo del programma non è ‘sfasciare le coppie’ ma dimostrare che il vero amore resiste anche davanti a delle ‘fortissime tentazioni’.”

