Giorgia Meloni, anche il gatto a Fuori dal coro/ Video “Il bello della diretta!”

Simpatico siparietto avvenuto ieri in diretta tv con protagonista Giorgia Meloni e il suo gatto. La leader dei Fratelli d’Italia era in collegamento via Skype con la trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”, per parlare dell’emergenza coronavirus. Ad un certo punto, mentre il conduttore del programma, il giornalista Mario Giordano, stava colloquiando con la politica, si è visto passare un gatto sulla scrivania della stessa. La Meloni, divertita, ha preso il gatto e l’ha spostato, visto che stava coprendo la camera dello smartphone o del pc, per poi scoppiare in una grande risata. Risate ovviamente anche in studio a Fuori dal Coro, un siparietto simpatico che ha alleggerito, anche se solo per un attimo, l’emergenza delle ultime ore. Poco dopo è stata la stessa Meloni a pubblicare sulla propria pagina Instagram una foto in compagnia del protagonista della serata, il suo micio Martino: “In collegamento a Fuori dal Coro è sbucato a sorpresa anche lui – ha scritto – io e Martino vi auguriamo buonanotte”.

GIORGIA MELONI A FUORI DAL CORO: “COMUNICAZIONE POCO CHIARA DEL GOVERNO”

Per la cronaca, durante la puntata di ieri si è parlato, come detto sopra, dell’emergenza coronavirus, e la Meloni ha sottolineato come vi sia stata un po’ di confusione in queste ultime settimane da parte dello stato: “Trovo che ci sia sufficiente confusione, capisco che è una situazione nuova per tutti, l’Italia non ha mai avuto un’emergenza come quella di questi giorni e mi rendo conto che non sia facile. La cosa più sbagliata che possiamo fare è tentennare, andando avanti senza regole chiare e definitive. Mi metto dalla parte dei cittadini che non hanno informazioni certe da parte dello stato. Secondo me da parte del governo è mancato questo: non ha senso che non chiudi gli stadi e chiudi le discoteche come è fatto all’inizio. Non puoi dire che bisogna stare casa ma i negozi sono aperti: quindi i commercianti che devono fare? Un parrucchiere come lo mantiene il metro di distanza?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA