Giorgia Meloni è a Kiev con la von der Leyen/ Visita “a sorpresa” della Premier con Trudeau e De Croo

Viaggio a sorpresa del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in quel di Kiev. La Premier è giunta in Ucraina poco fa, così come confermato dalle principali testate online, a cominciare dai siti di TgCom24 e RaiNews. La leader dei Fratelli d’Italia è giunta a Kiev nel giorno in cui cade il secondo anniversario dello scoppio della guerra contro la Russia, e lo ha fatto attraverso il treno su cui ha viaggiato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nonché Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, attuale presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea e infine il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Proprio dall’Ucraina la presidente del consiglio italiana terrà la videoconferenza del G7 durante la quale interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il viaggio era nell’aria ma non era stato ufficializzato per motivi di sicurezza, e solo ora è stato ovviamente svelato attraverso le immagini delle telecamere di tutto il mondo.

GIORGIA MELONI E’ A KIEV, IERI “L’ANTICIPAZIONE” DI TAJANI

A parlare dello sbarco di Meloni a Kiev era stato nella giornata di ieri il ministro degli esteri nonché vice presidente del consiglio, Antonio Tajani, che intervistato dai microfoni di Radio anch’io” su Radio1, aveva spiegato: “La premier Giorgia Meloni prossimamente sarà a Kiev. Sui tempi e sugli orari – aveva aggiunto – è bene sempre essere molto prudenti, essendoci una guerra in corso”.

Quello per Kiev è stato un viaggio lunghissimo, tenendo conto che solo il trasferimento in treno è durato più di 10 ore, partito dalla stazione di Przemysl, nel sud est della Polonia. L’Ucraina è infatti raggiungibile solo via terra visto che lo spazio aereo è stato chiuso per ovvi motivi. Il prossimo 2 marzo Giorgia Meloni sarà invece in Canada, per incontrare Trudeau, mentre il giorno dopo sarà la volta di Washington per l’incontro con Joe Biden alla Casa Bianca. Sono attesi aggiornamenti sulla giornata a Kiev di Meloni nelle prossime ore.

