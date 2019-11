Giorgia Meloni sarà davvero la rapper del nuovo millennio?/ Video, La Ventura dice…

Giorgia Meloni da leader politica a icona pop. Proprio così, una parte del discorso pronunciato durante una manifestazione tenutasi lo scorso 19 ottobre a San Giovanni a Roma è diventato una vera e propria hit. “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” è scoppiato nel web con una serie di video ripresi da grandi personaggi come Chiara Ferragni, la rapper Miss Keta fino a Gazzelle che ne ha proposto un arrangiamento acustico. E’ scoppiata la “Meloni mania” e per questo motivo Le Iene hanno deciso di rintracciare la politica, che intervistata da Alice Martinelli dice: “”mi do alla musica che è meglio”. Allora La Iena invita la leader ad ascoltare quattro versioni della sua “canzone”, ma la Meloni precisa: “la mia preferita rimane quella originale”. Ma il successo della Meloni è davvero straordinario da spingere Le Iene a chiedersi: “Giorgia Meloni sarà davvero la rapper del nuovo millennio?”. Per scoprirlo quale occasione migliore che domandarlo a chi di musica ne capisce? Per l’occasione Alice Martinelli incontra tre giudici di X Factor? La prima è Mara Maionchi che dice: “me so rinconglionita, ma è fantastica. Abbiamo perso di vista una realtà!”. La giudice di XF però domanda: “Ma è una roba vera?”. Alla domanda se prenderebbe o meno la Meloni nella sua squadra dice: “passa è ritmico, è di moda e la prenderei nella mia squadra”.

Giorgia Meloni icona pop? Simona Ventura dice…

Il secondo giudice chiamato ad esprimersi sul tormentone di Giorgia Meloni “Io sono Giorgia” è Elio di Elio e Le Storie Tese. “Il testo è un pò vuoto, andava bene solo io sono donna”- dice Elio, che però precisa – “il punto forte è quando fa quella pausa e poi riparte e li non riesci a stare fermo”. Elio non ha alcun dubbio: “la prenderei nella mia squadra di Stra-Factor, perchè credo che il pubblico non sia ancora pronto”. Commenti positivi anche da parte di Simona Ventura che, dopo aver ballato il brano, dice: “a me è piaciuta moltissimo, resta in testa questa roba qua e tipo i vecchi rap vecchia maniera”. Anche la ex giurata di XF e conduttrice di The Voice of Italy non ha dubbi: “la canzone è virale” e la prenderebbe nella sua squadra.

Giorgia Meloni: “la cosa è sfuggita di mano”

Intanto Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, ha detto: “Pure le mie nipoti lo ballavano diciamo che la cosa è sfuggita di mano. E’ come se il mondo si fosse accorto delle cose che dico. Persone che non ti ascoltavano, oggi lo fanno. Se finisco in un remix in fondo significa che ho qualcosa da dire, no?”. Le sue parole, infatti, hanno sicuramente contribuito a regalare nuova grande popolarità al suo partito di Fratello d’Italia diventato il secondo partito della coalizione: “E viene dato in crescita. La considerazione ce la siamo conquistata” precisa la leader di FdI.



