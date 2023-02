Giorgia Meloni, telefonata a Stasera Italia/ Video, “Cospito? È una sfida allo Stato”

Giorgia Meloni ha telefonato in diretta a Stasera Italia per dire la sua a Barbara Palombelli sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis che sta portando avanti lo sciopero della fame in condizioni di salute precarie. A non essere tollerata dalla Presidente del Consiglio è stata la riflessione condotta in studio in merito alla possibilità che il Governo stia “eccitando la piazza” sulla questione, con un particolare riferimento all’intervento odierno di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia alla Camera.

Sussidi dannosi per ambiente in crescita/ Il Fatto: "Rapporto segreto dal Ministero"

“Rimango allibita. Abbiamo auto di funzionari dello Stato italiano che saltano nelle ambasciate, abbiamo continue minacce degli anarchici allo Stato e ci viene chiesto di non applicare il carcere duro a mafiosi e terroristi. Lo Stato rimane fermo sulle sue posizioni. C’è della gente che sta sfidando lo Stato, non il Governo. Lo Stato ci riguarda tutti, non è una questione politica. Il Governo non ha fatto altro che il suo lavoro”, ha replicato la Premier nel corso della puntata.

Ue “riconoscere genitori gay”. Proposta arriva in Italia/ Cos'è certificato per figli

Giorgia Meloni, telefonata a Stasera Italia: il video del discorso su Cospito

Giorgia Meloni, durante la telefonata a Stasera Italia, ha precisato di non essere solita intervenire durante le trasmissioni televisive, ma di averlo fatto proprio perché in questi giorni ha visto “buttare in politica una questione che ci riguarda tutti”. La conduttrice Barbara Palombelli a questo punto ha domandato alla Presidente del Consiglio se non sia stata data troppa importanza al caso di Alfredo Cospito e in generale alla sfida degli anarchici allo Stato.

“Non è stato il Governo ad alimentare la questione, è da giorni che i giornalisti mi fanno domande su questo. Ho letto titoli di giornali secondo cui Meloni vuole far morire in carcere Cospito, ci sono persino dichiarazioni degli anarchici che minacciano di colpire nel caso in cui gli succedesse qualcosa. Il caso è stato montato non per volontà nostra e il ministro Carlo Nordio ha affrontato il tema sul piano meramente tecnico”, ha concluso la Premier nel corso della diretta.

Biden, Fbi perquisisce anche casa al mare in Delaware/ “Nuovi documenti riservati”

Al telefono Giorgia Meloni: "La sfida è allo Stato, è un tema che ci riguarda tutti"#StaseraItalia pic.twitter.com/RUDjtFW6VB — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 1, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA