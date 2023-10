Giorgia Nicole Basciano difende il fratello Alessandro: “Non ha tradito Sophie”/ “È stato incastrato”

Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? La sorella Giorgia Nicole nega

Da quando Sophie Codegoni, a Verissimo, ha rivelato di essere stata tradita da Alessandro Basciano, il pubblico si è scatenato contro l’ex gieffino. Una marea di commenti negativi ha invaso i social di Basciano che, in risposta, ha chiesto diritto di replica per dire la sua di verità. A negare che la versione di Sophie sia sincera e vera è stata però anche la sorella di Basciano, Giorgia Nicole.

È stata lei a fornire al web, in un commento social, una versione totalmente differente dei fatti, dichiarando che suo fratello sarebbe stato incastrato. “Ma io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qua si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al Gf finiti lì.” ha esordito Giorgia. “Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono, sono due cose diverse. Quindi di che parliamo?”

Giorgia Nicole Basciano difende il fratello e rivela che “l’hanno incastrato”

La sorella di Alessandro Basciano ha dunque proseguito: “Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato, è un altro argomento proprio. Ora basta scrivere cazzate quando non si sanno le cose. Giudicate sempre senza saper la realtà.” Sul finale del suo lungo messaggio, Giorgia Nicole lancia dunque la stoccata: “Con i fatti in mano si dicono le cose, ricordatevelo. Ricordatevi sempre quello che era successo con altri VIP lasciati in televisione. Stesse scene finte. Quindi scrivete cose reali dove voi avete visto i fatti. Al posto vostro cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale. Voi siete bravi nel trovare le cose, indagate…”

