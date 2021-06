Giorgia Palmas, moglie Filippo Magnini/ “Con lei ho trovato l’amore e una famiglia”

Giorgia Palmas oggi sarà ‘ricordata’ come moglie di Filippo Magnini, impegnato in prima serata nel film Ultima Gara al fianco di Raoul Bova, ma tutti sanno che è lei la vera star della famiglia, almeno se parliamo di televisione e mondo dello spettacolo. Prima di essere la moglie di un campione, la bella sarda è una delle veline più famose che sono passate sul bancone di Striscia la Notizia ma è anche un’attrice (tutti la ricordano nel suo ruolo in Carabinieri) e una conduttrice (spesso al timone di Paperissima Sprint, almeno in passato).

Classe 1982, la Palmas si è avvicinata sin da subito al mondo dello spettacolo proprio grazie alle sfilate e alla sua bellezza. Dopo aver portato a casa la fascia di Miss Queen Europe ormai venti anni fa quando era appena maggiorenne, la sarda è arrivata seconda al concorso di Miss Mondo ed è poi sbarcata in tv a Buona Domenica in veste di microfonina. Due anni dopo era sul bancone di Striscia e tutti l’hanno subito etichettata come la degna erede di Elisabetta Canalis. Da lì in poi non mancano ingaggi e occasioni fino all’Isola dei Famosi e Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti, suo ex illustre.

Giorgia Palmas, moglie Filippo Magnini dopo Davide Bombardini e Vittorio Brumotti

Nel passato di Giorgia Palmas c’è anche una storia importante con il calciatore Davide Bombardini che è il padre di sua figlia Sofia , nata il 15 luglio 2008, ma il vero amore sembra essere arrivato proprio con Filippo Magnini di cui è rimasta incinta e alla quale ha regalato una bambina nel settembre dello scorso anno, la piccola Mia.

Filippo ha chiesto a Giorgia di sposarlo proprio la vigilia di Natale 2019 e dopo tanti slittamenti per via del Covid e della pandemia, i due hanno deciso di sposarsi a Palazzo Reale, a Milano, il 12 maggio.

