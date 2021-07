Giorgia Rossi “Diletta Leotta? Nulla da invidiarle”/ “Non siamo paragonabili”

Il paragone tra Giorgia Rossi e Diletta Leotta non è nuovo nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Le due colleghe sono infatti messe spesso a confronto ma la realtà è che si tratta di due professioniste molto differenti tra loro. Tiene a sottolinearlo anche la Rossi in un’untervista rilasciata al settimanale Oggi (nel numero in edicola domani). La giornalista sportiva è passata a Dazn, proprio il regno della collega Diletta Leotta; in merito ha tenuto però a chiarire che “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. – e ha inoltre precisato – Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”. Descrive anzi la collega con queste parole: “Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”.

Diletta Leotta/ "Ibrahimovic? Simpatico ma gioca molto sul personaggio"

Giorgia Rossi: “Matrimonio con Alessio Conti? Sarà in un posto esotico…”

Giorgia Rossi tiene dunque a precisare di non avere alcunchè da invidiare a Diletta Leotta, fidanzato compreso! Se la seconda è fidanzata con l’attore turco Can Yaman, la Rossi da sette anni è legata sentimentalmente al collega di Mediaset Alessio Conti. Proprio sullle possibili nozze, la giornalista ha ammesso: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. – e sul tema famiglia, ha specificato – Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50″, ha concluso ironicamente Giorgia.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio nel 2022?/ "È un amore leale, grande rispetto per lei"Can Yaman e Diletta Leotta/ Baci e coccole in studio, poi spunta il retroscena

© RIPRODUZIONE RISERVATA