Giorgia Soleri all’80esima edizione del Festival Di Venezia/ “Sarò la prima a sfilare con i peli sulle gambe”

Soleri con i peli al Festival Del Cinema Di Venezia: “Ti eccito?”

Giorgia Soleri si è recata a Venezia, in occasione dell’80esima edizione del Festival del Cinema. Non è la prima volta per l’attivista, ospite della kermesse già lo scorso anno. Durante il suo debutto sul red carpet è finita al centro della polemica per aver detto che il cinema è noioso. La frase ha fatto discutere sul web che ha ritenuto Soleri incoerente.

In queste ultime ore, però, l’attivista si sta godendo i preparativi dell’evento in cui, specifica, sarà la prima a sfilare sul red carpet con i peli su gamba e ascelle: “Ho stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull’accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri” dichiarava in un’intervista. Intanto, mostrandosi semi nuda e avvolta da un’accappatoio fa una domanda/provocazione ai fan: “Ti eccito?“.

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati da parecchi mesi, le motivazioni risultano piuttosto opache al pubblico che non ne ha compresa la natura. Molti fan dell’attivista risultano essere in pensiero per lei; in particolare, un utente ha dichiarato: “Si è spenta una luce nei tuoi occhi; l’ho notato in ogni foto da quel dì. Cerca di non vivere per un uomo, ardi per te stessa“.

Nonostante le apparenti buone intenzioni del fan, sembra che l’influencer non abbia affatto condiviso e apprezzato il messaggio: “La psicanalisi su Instagram mi mancava” ha replicato secca Soleri, attualmente impegnata con la sua manager a sfilare sul red carpet di Venezia. C’è qualcosa di vero nelle parole dei fan, o la rottura con il frontman dei Maneskin non l’ha turbata per niente?

