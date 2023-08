Giorgia Soleri replica sui social ad un fan che la vede “spenta”/ “La psicanalisi su Instagram…”

Giorgia Soleri e Damiano David, la fine di una storia “raccontata” sui social

L’estate 2023 è stata senza dubbio “turbolenta” nel contesto della cronaca rosa: coppie “scoppiate”, rumor e indiscrezioni su rotture incombenti e presunti tradimenti. In tale scenario, per diverse settimane è risultata al centro dell’attenzione Giorgia Soleri nel merito della rottura con Damiano David, frontman dei Maneskin. La vicenda è stata condita da retroscena a dichiarazioni ambigue; tutto partì da un video pubblicato in rete dove, in maniera inequivocabile, il cantante venne “catturato” mentre era intento a baciare una ragazza fuori da un locale.

Giorgia Soleri sulla coppia aperta con Damiano David: "Io scelgo"/ "Non tornerei mai indietro..."

In virtù della viralità del video di Damiano David, Giorgia Soleri decise di rompere il silenzio chiarendo i motivi della sua rottura con il cantante e sottolineando che non vi fossero in alcun modo ragioni da rimandare a tradimenti presunti o reali. Anzi, la modella raccontò come la loro relazione fosse naufragata già da alcuni giorni, senza che però tra i due subentrassero malumori o ruggini.

Giorgia Soleri choc/ "Mio padre è stato ricoverato d'urgenza, è peggiorato la situazione non va bene"

Giorgia Soleri e la preoccupazione sui social: “Cerca di non vivere per un uomo…”, l’ironica replica

Dopo la “chiacchierata” rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David, in pochi giorni si è risolta la risonanza mediatica dei diretti interessati nel merito delle vicende sentimentali. Stando però a quanto racconta Novella 2000, i fan della giovane avrebbero notato un atteggiamento sospetto da parte dell’ex del cantante. Nello specifico, un utente avrebbe commentato una delle sue ultime foto sottolineando come appaia “spenta” rispetto al passato dopo la rottura con il frontman dei Maneskin.

Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin?/ L'indiscrezione dopo la rottura con Damiano David

“Si è spenta una luce nei tuoi occhi; l’ho notato in ogni foto da quel dì. Cerca di non vivere per un uomo, ardi per te stessa“. Questo il messaggio lasciato da un utente sotto una delle ultime foto postate da Giorgia Soleri su Instagram. All’apparenza, il commento sembra avere tutte le buone intenzioni, anzi: mette in evidenza una certa empatia nei confronti della giovane. Quest’ultima però non sembra aver apprezzato particolarmente l’analisi dell’utente. Come riporta Novella 2000, l’ex di Damiano David avrebbe replicato così: “La psicanalisi su Instagram mi mancava”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA