Giorgia Soleri cancella il profilo Instagram e Twitter/ “Devo sorbirmi gente che…”

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, di fronte all’ennesima critica degli haters, dopo essersi lasciata andare ad un amaro sfogo, ha deciso di compiere un gesto drastico disattivando sia il profilo Instagram che il profilo Twitter. Giorgia usava i social sia per il suo lavoro di influencer sia per sensibilizzare i followers sulle malattie croniche. La fidanzata di Damiano, sui social, ha raccontato le tappe della sua malattia. Affetta da vulvodinia ed endometriosi, Giorgia che si è anche sottoposta ad un’operazione chirurgica, non ha retto di fronte ai commenti infelici sul suo stato di salute.

La Soleri che sta provando a sensibilizzare tutti sul tema delle malattie croniche, è sempre più esposta alle critiche degli haters, ma nelle scorse ore, non ha retto e, dopo uno sfogo, ha deciso di dire addio ai profili social che, nel momento in cui scriviamo, risultano ancora disattivati.

Lo sfogo di Giorgia Soleri

Tra una foto del suo lavoro, dei suoi amatissimi gatti e del fidanzato Damiano David, Giorgia Soleri condivide spesso informazioni sul proprio stato di salute. Nelle scorse ore ha così condiviso una foto mostrando l’endo belly (il gonfiore addominale dovuto all’endometriosi). La foto, però, ha spaccato il web. Gli haters, in particolare, non le hanno creduto scatendo, così, la durissima e giustissima reazione della Soleri.

“Io una malattia cronica non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammette che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”, ha fatto sapere Giorgia. Poi, prima di disattivare i profili, ha aggiunto: “In tutto ciò sono le 5 del mattino e io sono sveglia da ore perché non sto bene. Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare e ora devo pure sorbirmi questa gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore”, come si legge su Fanpage.

