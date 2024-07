Giorgia Soleri annuncia la morte del padre: il toccante messaggio

L’attivista ed ex fidanzata di Damiano dei Maneskin nelle scorse ore ha svelato a tutti che è morto il padre, con il quale aveva un rapporto burrascoso che necessitava di qualche chiarimento, fortunatamente prima che l’uomo esalasse l’ultimo respiro è arrivato il momento tanto atteso da Giorgia Soleri, quello dell’ultimo confronto in ospedale. Nel toccante annuncio la ragazza ha riavvolto il nastro, svelando cosa è accaduto nelle ultime ore: “Questa mattina presto se n’è andato mio papà, al suo fianco c’era mia zia, la persona che più gli è stata accanto anche in vita, ci eravamo visti due giorni fa e quando salutandolo gli ho detto ‘Dai, ci vediamo la prossima settimana’, aveva risposto consapevole: ‘Eh, speriamo’, già immaginava che non ci sarebbe arrivato” ha confessato Giorgia Soleri.

L’anno scorso la ragazza aveva colto l’occasione per parlare del legame non sempre idilliaco con il padre, svelando di aver affrontato anni di terapia per arrivare a delle verità, la sua più grande paura era quella che l’uomo morisse senza sapere il bene che la figlia aveva provato per lui, ma Giorgia Soleri nel drammatico annuncio della morte del padre ha ammesso: “Mi solleva sapere che le ultime parole che gli ho detto, stringendogli la mano, sono state ‘Ti voglio bene’, una frase che non ci dicevamo da anni e che racchiudeva tutta la difficoltà del nostro rapporto, forse finalmente risolto. Ha risposto ‘Anche io Gio, grazie di essere venuta”.

Giorgia Soleri e la grande eredità del papà: la confessione

Papà e figlia sono state unite da una grande passione nel corso della loro vita, quella per la musica che la ragazza ha raccolto con grande amore ed entusiasmo nella vita, il padre di Giorgia Soleri era un grande fan dei Rolling Stones, per questo l’influencer nel salutarlo ha deciso di condividere il brano Streets of love, un brano che entrambi amavano alla follia e che spesso ascoltavano l’uno in compagnia dell’altra.

Giorgia Soleri nel saluto commosso per il papà si è lasciata andare a una chiosa altrettanto emozionante: “Mi piace ricordarlo così, con uno dei gruppi che ha fatto da colonna sonora alla sua vita difficile, matta in cu*o, a tratti spericolata, ma mai silenziosa”.