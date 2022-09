Giorgia Soleri hot: lato B in vista per mostrare i nuovi tatuaggi/ “Sono così, non ho tempo per i rimpianti”

Giorgia Soleri e i tatuaggi come messaggio di attivismo sociale e culturale

Giorgia Soleri ha deciso di mostrare sui social i tatuaggi che si è fatta imprimere sulla schiena. Non si tratta di semplici figure che hanno un significato solo per l’influencer, ma dei veri proprio messaggi di attivismo sociale e culturale. Le frasi sono infatti citazioni della giornalista e attivista libanese Joumana Haddad , una delle donne arabe di maggiore spicco proprio per la sua lotta in favore dell’uguaglianza di diritti.

L’influencer, accanto al video in cui mostra schiena scoperta coperta dei nuovi tattoo e lato B, riprende le parole dei suoi tatuaggi: “Sono così non ho tempo per i rimpianti gioco con i destini, mi annoio facilmente prometto e non mantengo. Inutile cambiarmi: La certezza mi è estranea per l’imbarazzo dell’amore per l’immaginazione

perché sono devota solo all’indolenza. Imprevedibili i miei appuntamenti sono una fuga prima del tempo un sole che non basta una notte che mai si schiude sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi. Sono così, un silenzio per raccogliermi, un lento terrore per disperdermi un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria non c’è luce che possa guidarmi: possiedo solo i miei peccati.”

Giorgia Soleri, prima di aver mostrato fiera i suoi tatuaggi ai social, ha deciso di cancellarsi da Twitter. Il motivo? I continui attacchi da parte degli hater.

L’influencer lo annuncia sulla piattaforma: “A breve cancello twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perchè al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce“. Ciò che ha scaturito la reazione di Giorgia Soleri è uno screen pubblicato su Twitter in cui si legge: “Nel mio box domande è stato chiesto più volte Te conosci Victoria dato che conosci Damiano? Beh la mia risposta è sì e so che è una pu**ana schifosa”. Questa, come sottolinea l’attivista, non corrisponde al vero.

