Giorgia Soleri pioggia di polemiche dopo la dichiarazione sui medici/ Web furioso, ecco cosa è successo

Giorgia Soleri nella polemica dopo il post sui medici: cosa è successo

Giorgia Soleri è finita di nuovo al centro di diverse polemiche sul web, dopo aver pubblicato una serie di dichiarazioni sui medici. In una storia Instagram, infatti, l’attivista ha parlato di uno scenario ipotetico in cui una persona si pone dinanzi a un medico con “dati, testimonianze, articoli, studi, numeri e prove“.

Giorgia Soleri, la replica agli insulti per i peli a Venezia/ "Poter essere libere di non depilarsi senza..."

Ma, nonostante questo, il professionista dichiara: “Secondo me è come dico io”, aggiungendo: “Non sono tutti così, per fortuna“. In molti, si sono indispettiti con l’influencer riempiendola di commenti negativi: “Ma che lavoro fa questa?“ scrive un utente. E ancora: “Non so più dove devo bloccarla questa, te lo giuro“. Alcuni, invece, hanno preso le parti di Soleri: “In realtà la medicina che ci mette anni prima di diagnosticare esiste, perché i medici non sono onniscienti, anche se ne sanno più di lei. Però lei poteva comunque spiegare il suo punto di vista in un altro modo, ma probabilmente non si sarebbe parlato abbastanza di lei” precisa qualcuno. L’attivista, infatti, ha specificato non si trattasse di una prevaricazione nei confronti dei medici o del porsi al di sopra del loro giudizio.

Giorgia Soleri all'80esima edizione del Festival Di Venezia/ "Sarò la prima a sfilare con i peli sulle gambe"

Damiano David torna a parlare di Giorgia Soleri: “Da single sarei morto”

Dopo tre mesi dalla fine della relazione con Soleri, Damiano David torna a parlare della lunga relazione con l’attivista. Nel podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli, il frontman dei Maneskin racconta come ha vissuto la storia con l’influencer che lo ha affiancato dai primi passi come artista, fino al grande successo.

“La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse unperno su cui muovermi è stata fondamentale” afferma: “Una persona intelligente, che mi ha insegnato tante cose. Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto“.

Giorgia Soleri replica sui social ad un fan che la vede "spenta"/ "La psicanalisi su Instagram…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA