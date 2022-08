Giorgia Venturini è diventata mamma/ “È nata Sole Tea”: la foto col papà, ecco chi è

Giorgia Venturini è diventata mamma: è nata Sole Tea

Fiocco rosa per Giorgia Venturini. La conduttrice di X Style è diventata mamma per la prima volta oggi, 12 agosto 2022, di una bambina. Sia mamma che figlia stanno benissimo. È stata la Venturini ad annunciare su Instagram la nascita della sua bambina con uno scatto che la vede a letto con lei tra le braccia. Il nome scelto per la bimba è Sole Tea e la nascita della piccina è stata registrata alle 11.09.

Giorgia Venturini è incinta di Marco De Santis/ “Sole Tea dopo morte di mia mamma…”

La conduttrice 38enne ha quindi condiviso con i suoi follower alcuni scatti della bimba e in uno di questi si vede anche il suo neo marito e papà di Sole Tea, l’imprenditore Marco De Santis che non appartiene al mondo dello spettacolo. L’immagine è quella di una famiglia molto felice, al settimo cielo per l’arrivo della piccola Sole.

Giorgia Venturini ha un fidanzato?/ La conduttrice tace, regna il mistero

Giorgia Venturini e Marco De Santis genitori

È un periodo ricco d’amore e gioia per Giorgia Venturini che solo lo scorso 19 giugno, a pochi mesi dalla nascita della sua bambina, è convolata a nozze con Marco De Santis. Per le nozze Giorgia ha sfoggiato un lungo abito bianco totalmente in pizzo col bellissimo pancione in bella vista. Tornando alla nascita della bimba, non sono mancati sui social commenti gioiosi di congratulazioni per i neo genitori. Tanti anche i Vip che hanno fatto gli auguri alla coppia. Tra le prime a congratularsi con la neomamma ci sono state Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e Michela Quattrociocche.

Giorgia Venturini assistente di Silvio Berlusconi?/ "Al posto di Licia Ronzulli..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIA VENTURINI (@giorgiaventurini)













© RIPRODUZIONE RISERVATA