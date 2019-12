Giorgio Albiani/ Una grande emozione per il chitarrista (Concerto di Natale 2019)

Chi è Giorgio Albiani?

Il 13 dicembre 2019 è stato un gran giorno per Giorgio Albiani e per tutti gli artisti che hanno avuto l’onore di esibirsi per la 27esima edizione del Concerto di Natale 2019, davanti al Papa nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Tra questi, anche l’aretino per la prima volta ha avuto l’onore di partecipare a un evento che andrà in Eurovisione la sera del 24 Dicembre, su Canale 5 in prima serata. Il chitarrista, per la registrazione tenutasi qualche giorno fa, si è esibito con il maestro Renato Serio e Fabio Armiliato. Il legame con il maestro Serio, direttore d’orchestra pop amatissimo nella kermesse sanremese, torna a far brillare il cuore di Albiani che ha già avuto l’esperienza di essere con lui nel concerto di Aranjuez. Albiani nel concerto di Natale avrà una parte da solista e per l’occasione suonerà Adeste Fideles. L’esibizione che vedremo la notte di Natale di questo brano inizierà con un arriangiamento da solista al centro della Sala Nervi che confluirà nelle note armoniose dell’intera orchestra diretta dal maestro Serio.

Giorgio Albiani, una carriera invidiabile

Per un musicista del calibro di Giorgio Albiani, già professore presso il Conservatorio musicale di Cesena, direttore della Scuola Musicale aretina Dima e attivista di solidarietà pediatrica, questo evento sarà un’emozione non da poco data la presenza del Sommo Pontefice. Come ogni anno, anche il concerto di Natale di quest’anno è dedicato a progetti di solidarietà che puntano alla tutela dell’Amazzonia e dei suoi indigeni. L’impegno umanitario per i sofferenti è un tema che sta molto a cuore al chitarrista aretino, il quale dal 2014 si è fatto promotore del progetto Musica e Salute che lo vede tra i maggiori protagonisti. Mai come in questa occasione, in un concerto volto a sostenere i popoli indigenti, Albiani trova modo di usare la sua musica come strumento di infusione di gioia e benessere, per tentare di armonizzare ancora l’equilibrio delle zone disagiate della terra e le situazioni di mancanza e sofferenza.

Condivisione e sostegno

Questa idea di condivisione e sostegno per mezzo della musica per Giorgio Albiani è una delle sue principali attività, esplosa nei Laboratori del Suono dell’artista che in collaborazione con l’associazione Armonica Onlus di Roma porta avanti una missione per il sostegno dei bambini degli ospedali pediatrici, partendo dai piccoli pazienti del Bambin Gesù. Da quest’anno, il chitarrista è impegnato nel nuovo protocollo di ricerca sulla musicofilia, legata a particolari casi di malattie rare. Non ci resta che attendere il suo sguardo amorevole e la sua musica solidale, la notte della vigilia di Natale!



