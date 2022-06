Giorgio Bianchi: “Io putiniano? Ho solo contestato Draghi”/ “Accuse grottesche”

Giorgio Bianchi: “Accuse grottesche”

Sempre sulle pagine de La Verità, Giorgio Bianchi ha chiarito di non essere al servizio di Putin: “Sono otto anni che mi occupo di questo conflitto, a partire da Maidan. Ho sempre fatto il mio lavoro concentrandomi sui civili e limitando al minimo le questioni politiche. Il Cremlino non ha interesse a darmi soldi”. Il giornalista spiega che dall’Ucraina, è bandito: “Dall’altro lato non so cosa succeda perché dal 2015 non mi hanno fatto più entrare… Nel 2015 fui convocato dalla Farnesina. Mi fecero leggere una informativa dei servizi in cui c’era scritto che ero finito su una lista nera non ufficiale del Sbu, l’intelligence ucraina. Dunque mi sconsigliavano di tornare sul posto. Nel 2018 ho provato a rientrare in Ucraina, sono stato arrestato all’aeroporto. Volevano farmi firmare un foglio di cui non riuscivo a capire il contenuto ma poi per fortuna si sono fermati, mi hanno caricato su un aereo e rispedito in Italia. Successivamente sono stato schedato su Myrotvorets, quella sorta di lista di proscrizione di nemici dell’Ucraina gestita dalla Sbu. Da allora non ho più provato a rientrare”.

