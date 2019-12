Giorgio Cantarini, bimbo de La Vita è bella/ Chi è e cosa fa oggi? Il suo futuro…

Giorgio Cantarini interpretava il bambino figlio di Roberto Benigni ne La vita è bella. Un ruolo entrato di diritto nella storia del cinema italiano e che ha commosso tutto il mondo, considerando la notorietà di un film in grado di vincere l’Oscar negli Stati Uniti. Nato ad Orvieto il 12 aprile del 1992 ha esordito al cinema proprio nel film del 1997 nel ruolo del piccolo Giosuè Orefice con il quale vince anche lo Young Artist Award. La sua carriera sembra pronta a decollare, visto che passano appena tre anni e recita ne Il Gladiatore di Ridley Scott nei panni del figlio di Massimo Decimo Meridio interpretato da Russell Crowe. È lo stesso Giorgio però a cambiare idea improvvisamente e a virare verso il mondo del calcio, prima di decidere di tornare a fare l’attore solo in un secondo momento.

Giorgio Cantarini, bimbo de La Vita è bella: un futuro pieno di domande

Il futuro di Giorgio Cantarini è pieno di domande. Il bimbo de La Vita è bella oggi ha 27 anni, ma la sua fama non ha vissuto la scalata che ci si aspettava alla fine degli anni novanta quando con La vita è bella e Il Gladiatore. In un’intervista al Corriere il ragazzo ha raccontato: “Quando ero piccolo non ho mai pensato di continuare con il cinema. Volevo giocare a pallone, la passione per l’arte mi è arrivata dopo le superiori. Feci un provino per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, volevo capire se era vero che avevo del talento come tanti mi dicevano. Mi sono messo in gioco e ho imparato tantissimo”. Nel 2015 Giorgio è stato protagonista nella webserie curata dalla Rai, AUS – adotta uno studente al teatro. All’interno c’era uno spettacolo da lui stesso prodotto, diretto e interpretato su un testo di Harold Pinter.

