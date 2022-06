Giorgio Chiellini ai Los Angeles FC?/ Calciomercato news, Espn: “Firma imminente”

Giorgio Chiellini ha chiuso due settimane fa la sua carriera in Serie A, ma non è da escludere che la sua avventura nel mondo del calcio possa ancora proseguire. Secondo quanto si mormora negli Stati Uniti in queste ore il capitano della nazionale italiana, che questa sera giocherà la sua ultima partita con la casacca azzurra nella sfida contro l’Argentina a Wembley, potrebbe trasferirsi a breve oltre oceano presso la Major League Soccer, il campionato di calcio a stelle e strisce. A sottolineare l’indiscrezione, come riferito dal sito di Tuttosport, è in particolare l’emittente americana ESPn, secondo cui Giorgio Chiellini sarebbe in procinto dal trasferirsi presso i Los Angeles FC, compagine allenata dall’ex nazionale Usa ed ex Hannover Steve Cherundolo.

L’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo visto che sempre gli americani sostengono che la firma dovrebbe arrivare già la prossima settimana. Per il centrale della Juventus uscente si tratta senza dubbio di un impegno molto interessante, anche perchè la compagine di L.A. È la prima nella Western Conference con 29 punti dopo 14 giornate, per un ruolino di marcia davvero positivo.

GIORGIO CHIELLINI A LOS ANGELES? CALCIOMERCATO NEWS: UNA STAGIONE DA 26 MATCH PER LO JUVENTINO

In attesa di conferme, Giorgio Chiellini ha salutato due domeniche fa la Juventus e la Serie A, dopo aver vinto 19 trofei in 17 anni con i bianconeri, compresa anche la storica promozione dalla Serie B alla A datata 2006-2007. Quest’anno, nonostante gli acciacchi e i 38 anni che compirà il 14 agosto prossimo, Giorgio Chiellini è sceso in campo in 26 diversi match fra cui 21 in Serie A, 3 in Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e una gara in Champions League, per un totale di 1.600 minuti di gioco. Spesso e volentieri è stato un vero e proprio baluardo nel cuore della retroguardia bianconera e senza dubbio la sua assenza peserà parecchio dalla prossima stagione in casa Juventus. In ogni caso, rimaniamo in attesa di aggiornamenti sull’affaire Chiellini-Los Angeles, aspettando conferme o eventuali smentite.

