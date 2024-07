Chiellini a Morata: “Quando sbagliò il rigore nel 2021 ci augurò di vincere” / Il retroscena (15 luglio 2024)

ALVARO MORATA E CHIELLINI, I COMPLIMENTI DEL DIFENSORE

La Spagna ha vinto per la quarta volta il campionato Europeo, la terza nelle ultime cinque. Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia campione nel 2021, ha consegnato la coppa ad Alvaro Morata. I due sono stati grandi compagni di squadra alla Juventus, andando ad un soffio dalla Champions League proprio a Berlino, dov’è stata giocata anche la finale di Euro 2024.

Calciomercato Fiorentina News/ In quattro per sostituire Milenkovic: da Bijol a Theate (15 luglio 2024)

Questa volta Morata non ha segnato, ma il risultato e l’esito è stato nettamente migliore. I due si sono incontrati di nuovo grazie ad un collegamento tv con Giorgio in studio Alvaro in campo. “Ciao Giorgione“, esordisce Morata, ancora commosso e travolto dalle emozioni.

A Sky Sport, l’attaccante si detto contento che sia stato proprio Chiellini a consegnare la coppa in campo per via della grande stima nei suoi confronti, considerando anche la stima verso il calciatore e l’uomo. “A volte mi hai pestato i piedi e te li pestavi anche da solo – scherza Morata-, ma sai che ti ringrazio tanto per come mi hai trattato“.

Calciomercato Roma News/ Sorloth vuole la Roma, si tratta sul prezzo. Dahl verso la Capitale (15 luglio 2024)

ALVARO MORATA E CHIELLINI, IL RETROSCENA SULL’ATTACCANTE

Il siparietto tra Chiellini e Morata ha strappato un sorriso ai tanti telespettatori a casa: “Grazie per le bellissime parole e contraccambio perché sai che anche io ti stimo tantissimo come amico – esordisce Chiellini -. Il passaggio di consegne con te è stato bellissimo, è giusto che ora siate voi a godere di questo successi meritato. Non poteva esserci successore migliore, per me“. Qui Morata replica ricordando i bei tempi della nostra Nazionale, dicendo che nel 2021 lui era stato il primo tifoso in finale per i tanti amici e la sua famiglia italiana e oggi era consapevole che anche noi italiani hanno tifato Spagna contro l’Inghilterra. A quel punto, Chiellini racconta un retroscena: “Tre anni fa, finita la partita contro la Spagna dove Alvaro sbagliò uno dei rigori decisivi, lui è venuto da noi uno per uno e ci ha augurato di vincere l’Europeo. Questo piccolo aneddoto spiega perfettamente chi è Morata. Gli auguro il meglio“. Calciomercato Napoli News/ Hermoso si avvicina. Lindstrom libera Greenwood, piace Doué (15 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA